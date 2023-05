Técnico de Guatemala acusa a Argentina de espionaje durante el Mundial Sub-20

Javier Mascherano, técnico de la selección Argentina Sub-20 y Rafael Loredo, entrenador de Guatemala. Foto: EFE

El técnico del conjunto centroamericano, Rafael Loredo, le confesó a medios locales su preocupación ante un posible caso de espionaje por parte de la selección de Argentina. “Los argentinos me han tratado excelentemente bien, pero esta persona me preocupó. En el momento en que había menos gente en el vestidor, se metió a grabar todas las hojas de la charla técnica, parado ofensivo y defensivo. Todo lo grabó”, acusó el DT a medios locales.

Loredo también aseguró que había fotos de este miembro del cuerpo técnico de Javier Mascherano en el vestuario de su equipo y que se trataba de una persona acreditada. La acusación fue hecha previo al partido entre ambas selecciones, que se disputó ayer, 23 de mayo y en el que Argentina se impuso tres goles por cero.

El periodista Edwin Fajardo Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter la declaración del técnico Loredo y acompañó el video con algunas citas de lo comunicado por el entrenador.

#VamosGuate | ¡NUNCA MENTIMOS: SE CONFIRMA EL ESPIONAJE QUE HA HECHO LA COMITIVA DE #Argentina A NUESTRA SELECCIÓN SUB20!



“#FIFA ESTÁ MUY PREOCUPADA POR EL FAIR PLAY. ESTO NO ES JUEGO LIMPIO. HAY FOTOS Y FUE UNA PERSONA QUE ESTÁ ACREDITADA”, explicó un molesto DT Rafael #Loredo! pic.twitter.com/9dZxVBudho — Edwin Fajardo Rodríguez (@EdwinFajardoFH) May 22, 2023

Mascherano sobre acusaciones de espionaje en el Mundial Sub-20

Una vez terminó el partido entre la selección Sub-20 de Argentina y la de Guatéamela, el técnico del equipo albiceleste se acercó al banquillo rival, donde saludó a su colega y le explicó lo sucedido. El exfutbolista confirmó lo que ya había dicho la Asociación del Fútbol Argentino y es que se trató de una equivocación.

Según la AFA, el error se habría producido cuando un fotógrafo de la delegación argentina habría ingresado al vestuario de la selección de Guatemala por error y el equipo creyó que se trataba de un plan orquestado para descubrir su táctica de juego, pues allí se encontraban las anotaciones y los tableros marcados para el partido.

“Hubo una confusión, obviamente si hay algo que no hago es espiar. Hoy con toda la tecnología no hace falta hacer eso. Tenemos todos los partidos. Vimos los cuatro partidos que jugaron en Argentina: contra Los Andes, Villa San Carlos, Gimnasia y contra Sacachispias. No tenía sentido. Hubo una equivocación de vestuario y ellos interpretaron algo que no era así”, explicó el técnico Argentino.