The Times reveló el millonario sueldo que iba a recibir Infantino con su plan en la FIFA

En imágenes: así es el nuevo Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la selección Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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Lo que hace apenas unas semanas parecía el punto más alto de la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA se ha transformado en una de las mayores crisis de su presidencia. Tras el fracaso de su proyecto para abrir las competiciones del organismo a la inversión privada, una nueva revelación aumentó la polémica: el dirigente habría multiplicado por diez su salario si la iniciativa hubiera sido aprobada.

De acuerdo con una publicación del diario británico The Times, Infantino habría pasado de ganar cerca de 3 millones de euros anuales a más de 30 millones de euros, además de bonificaciones, gracias al modelo planteado mediante la subsidiaria FIFA Forward Enterprise. La información surge pocos días después de que el presidente del máximo organismo del fútbol se viera obligado a retirar una propuesta que generó un fuerte rechazo entre federaciones, confederaciones y patrocinadores.

El plan que buscaba vender parte del Mundial

La propuesta impulsada por Infantino contemplaba la venta del 20 % de los derechos comerciales del Mundial a través de FIFA Forward Enterprise. Según los cálculos presentados, la operación habría generado ingresos cercanos a 3.650 millones de euros para la FIFA.

Las 211 asociaciones miembro tenían derecho a votar la iniciativa. Como parte del proyecto, los países que respaldaran la propuesta recibirían alrededor de 35 millones de euros, mientras que quienes votaran en contra obtendrían cerca de 9 millones de euros.

Sin embargo, el plan fue retirado apenas unos días después de ser presentado, al no encontrar el respaldo suficiente y tras recibir numerosas críticas dentro del fútbol internacional.

La revelación sobre el sueldo de Infantino

Aunque Infantino aseguró en repetidas ocasiones que el proyecto no tenía como objetivo beneficiarlo personalmente, la información divulgada por The Times plantea un escenario distinto.

El medio británico sostiene que, de haberse concretado FIFA Forward Enterprise, el presidente de la FIFA habría recibido un salario superior a los 30 millones de euros, además de incentivos económicos, una cifra muy superior a los aproximadamente 3 millones de euros que percibe actualmente como máximo dirigente del organismo.

La revelación alimentó aún más las dudas sobre un proyecto que ya había sido cuestionado por distintos sectores del fútbol mundial.

Crece la presión sobre el presidente de la FIFA

Las filtraciones fueron recibidas con preocupación por organismos como UEFA y Concacaf, además de varios patrocinadores de la FIFA, que también habrían expresado inquietud por la forma en que se manejó la iniciativa.

La crisis contrasta con el panorama de hace apenas dos semanas, cuando Infantino celebraba el éxito económico y de audiencia del Mundial de Norteamérica, torneo que calificó como “el mejor Mundial de la historia”. Sin embargo, el intento de introducir inversión privada en las principales competiciones de la FIFA terminó convirtiéndose en el episodio más delicado de sus diez años al frente de la entidad.

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La caída fue tan rápida que el exdirector de marketing del Comité Olímpico Internacional, Michael Payne, aseguró que nunca había visto un desplome semejante en la imagen de un dirigente deportivo. Incluso, distintos medios británicos señalan que sectores de la UEFA y de la Concacaf ya contemplan impulsar una moción de censura o presionar por la salida del presidente antes de las elecciones previstas para marzo de 2027.

Mientras tanto, Infantino no ha manifestado intención de abandonar el cargo, aunque la controversia alrededor de su frustrado proyecto y del salario que habría obtenido mantiene abierta una de las mayores crisis de liderazgo que ha enfrentado la FIFA en la última década.

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