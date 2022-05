Tolima acabó la mala racha de Colombia en la Libertadores y clasificó a octavos

Michael Rangel (d) celebra su gol con Anderson Plata // Twitter Copa Libertadores Foto: Twitter Copa Libertadores

Deportes Tolima acabó la mala racha de Colombia en los torneos internacionales. El cuadro pijao logró una histórica victoria contra Atlético Mineiro en Brasil por 2-1 y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Mire: 2001: la Copa América y el año de la primavera que nunca llegó

La victoria fue sufrida contra uno de los equipos más poderosos del torneo. Los colombianos ganaban el partido por 1-0 hasta el minuto 88, gracias a un gol de Michael Rangel en el 55, pero un tanto de Eduardo Sasha en los compases finales del encuentro parecía dejar el partido igualado con un tanto para cada uno.

Ahí, apareció Jeison Lucumí con un gol que sentenció el triunfo para los colombianos al 90+2. Locura total en Ibagué gracias a un equipo que desde hace varios años es de los mejores clubes de Colombia.

La clasificación de Tolima a la siguiente fase de la Libertadores es histórica. No porque no la haya conseguido antes, el cuadro de Ibagué ha tenido protagonismo en el ámbito internacional, sino porque Colombia no metía ningún equipo en octavos desde 2018, cuando Atlético Nacional superó a Colo-Colo de Chile, Bolívar de Bolivia y Delfín de Ecuador.

Más: Chilavert, condenado a prisión por difamar al presidente de la Conmebol

🤣🕺 Cuando te clasificas a los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores @cdtolima pic.twitter.com/7xqndfJ11x — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 26, 2022

Sin embargo, esa responsabilidad no le pesó al equipo de Hernán Torres, un conjunto que ya está acostumbrado a jugar instancias decisivas.

El vinotinto y oro salió este miércoles sólido. Los de Torres confiaron en la idea de juego del entrenador, que planteó un partido cerrado en el primer tiempo para defender el empate que lo clasificaba a la segunda ronda.

No obstante, en la segunda mitad, consiente de Independiente del Valle estaba derrotando a América Mineiro, resultado que igual no lo eliminaba con el empate, Tolima salió más. Y en esa búsqueda llegó el gol de Rangel, tras habilitación de Andrés Ibargüen. Agua en el desierto para un equipo que con ese gol tenía más que asegurada su clasificación.

En los últimos minutos, defendiendo la ventaja, los de Ibagué volvieron a arrinconarse en su área. Y ahí llegó el empate de Mineiro. El resultado todavía les favorecía, pero como sucedió hace unas semanas contra América Mineiro, Tolima todavía tenía restos y sacó una victoria in extremis.

CONMEBOL #Libertadores ⌚️ 92’ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL DEPORTES TOLIMA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE JEISON LUCUMÍ! 🤩



| CAM 1-2 TOL | pic.twitter.com/20GOkPZSdO — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) May 26, 2022

Impresionante gesta del equipo tolimense. Buena noticia del fútbol colombiano que, por fin, vuelve a estar entre los mejores 16 clubes del continente. Ahora, se puede alargar la fiesta si Deportivo Cali también asegura su clasificación este jueves en su visita a Boca Juniors.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador