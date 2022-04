¡Al 90+5! Tolima ganó con gol agónico en Brasil y sigue vivo en la Libertadores

Anderson Plata de Tolima celebra uno de los goles de Deportes Tolima en Brasil // EFE/Yuri Edmundo Foto: Yuri Edmundo

Deportes Tolima se resiste a quedar eliminado en la Copa Libertadores. Este miércoles, los pijaos lograron un triunfo histórico (3-2) en Brasil contra América Mineiro y siguen con vida en el grupo D.

La figura del partido fue Anderson Plata, que, con un doblete, fue el principal responsable de la importante victoria de los colombianos. El otro tanto de los de Ibagué fue de Julián Quiñonez, mientras que por los brasileños convirtió Pedrinho y Junior Hernández, de Tolima, se hizo un tanto en propia meta.

El equipo dirigido por Hernán Torres necesitaba un triunfo en Brasil para meterse en la pelea del grupo. Tras un inicio irregular, con una derrota y un empate, la victoria le viene muy bien a los pijaos para seguir soñando con la clasificación a octavos de la Libertadores.

En el desarrollo del juego, Tolima se vio superado por tramos, pero logró reaccionar. Para empezar, comenzó perdiendo, tras un gol de Pedrinho, a los 53 minutos.

Hasta ese momento, los brasileños habían sido superiores en un duelo parejo y tras el gol se llenaron de más confianza.

Tolima no reaccionó de inmediato. No obstante, no perdió su compostura y, aunque se vio superado, logró mantenerse en partido.

La igualdad, sorpresiva por el momento que se vivía en el encuentro, la estableció Anderson Plata al minuto 66.

Y a partir de ahí, el compromiso cambió. El tanto le dio otro impulso a los colombianos para ir por la victoria y América pasó de dominador a dominado.

El protagonista del juego era Tolima, que, incluso, desperdició tres opciones claras de gol. Y en ese momento, tras no aprovechar la buena racha, América cobró y convirtió el 2-1 por un autogol de Junior Hernández, provocado por el colombiano Juan Pablo el Indio Ramírez.

Baldado de agua fría. Se iba el partido y Tolima estaba quedando bastante complicado de cara al futuro del torneo.

Sin embargo, al minuto 88, y a través de la pelota parada, Julián Quiñones puso el 2-2.

El resultado parecía definitivo, aunque a Tolima todavía le quedaba combustible. Y fue ahí cuando Anderson Plata apareció de nuevo, sobre el final del juego, para anotar el 3-2 definitivo en el 90+5.

Con la importante e inesperada victoria, Tolima es tercero del grupo con cuatro puntos, solo uno por detrás de los líderes: Independiente del Valle y Atlético Mineiro.

