Tolima vs. Independiente del Valle, en Libertadores: ¿se cancela? Esto es lo que se sabe

El partido sigue programado, pero el viaje de Independiente del Valle y la emergencia mantienen en duda su realización. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El terremoto que sacudió a Colombia este lunes no solo alteró la movilidad y la operación de distintas ciudades, sino que también puso en pausa el fútbol profesional del país. La Dimayor decidió aplazar toda la programación del FPC durante esta semana, mientras que el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, por los octavos de final de la Copa Libertadores, permanece por ahora en el calendario, aunque con varios interrogantes alrededor de su realización.

El encuentro está previsto para este martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Sin embargo, la emergencia generó dificultades especialmente para el desplazamiento del equipo ecuatoriano, mientras la Conmebol todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre un eventual aplazamiento.

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Dimayor aplazó todo el fútbol colombiano

La decisión sobre el campeonato local fue modificada en cuestión de horas. Inicialmente, la Dimayor había anunciado que los tres partidos que completaban este lunes la cuarta fecha de la Liga BetPlay —Águilas Doradas vs. Llaneros, Independiente Medellín vs. Millonarios y Junior vs. Deportivo Pereira— serían trasladados al martes 11 de agosto, conservando sus horarios.

“Tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana”, informó la organización.

De esta manera, no habrá partidos del fútbol profesional colombiano durante el resto de la semana. Los encuentros que quedaron pendientes deberán ser reprogramados y, por ahora, la Dimayor no estableció nuevas fechas ni horarios para su disputa.

La entidad también señaló que los 36 clubes profesionales concentrarán sus esfuerzos en apoyar la atención y recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto, además de acompañar a jugadores, integrantes de cuerpos técnicos, trabajadores y familiares que hayan resultado perjudicados por la emergencia.

“Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”, fue el mensaje con el que la Dimayor cerró su pronunciamiento.

Tolima vs. Independiente del Valle, a la espera de Conmebol

El panorama para el partido de Libertadores es diferente. Al tratarse de una competencia continental, la decisión sobre el compromiso entre Tolima e Independiente del Valle corresponde exclusivamente a la Conmebol.

Por ahora, la Confederación Sudamericana de Fútbol no ha comunicado oficialmente que el encuentro vaya a ser aplazado. El partido continúa programado para este martes, aunque existen dificultades logísticas que podrían complicar su realización.

El principal inconveniente está relacionado con la llegada del conjunto ecuatoriano a Ibagué. Independiente del Valle tenía previsto viajar este lunes en un vuelo chárter a las 2:30 p. m., pero la emergencia obligó a modificar el itinerario y retrasarlo dos horas.

El problema radica en que Ibagué no cuenta con un aeropuerto internacional. Según información de El Canal del Fútbol, el plan inicial contemplaba que el equipo aterrizara en Armenia para luego trasladarse por carretera hasta la capital del Tolima.

Sin embargo, la situación cambió después del terremoto. Armenia se encuentra entre las zonas afectadas y, según explicó el periodista colombiano Camilo Pinto, de Caracol Radio, su aeropuerto permanece cerrado por disposición de la Aeronáutica Civil.

Por eso, el conjunto ecuatoriano tuvo que buscar una alternativa para completar su viaje. Una de las posibilidades que se maneja es Bogotá, aunque todavía no se conoce con certeza el destino final de la aeronave.

A esto se suma que el aeropuerto de Ibagué no recibe vuelos durante la noche, lo que convierte el traslado de Independiente del Valle en uno de los principales puntos de preocupación para que pueda llegar a tiempo al compromiso.

El estadio Manuel Murillo Toro no presenta daños

En medio de la incertidumbre, también se revisaron las condiciones del escenario en el que está programado el partido. El estadio Manuel Murillo Toro fue inspeccionado después del sismo y no presentó daños ni alteraciones estructurales, según el reporte del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI).

Desde la Alcaldía de Ibagué también se informó que se realizó una inspección al escenario y que sus condiciones estructurales son normales. Por lo tanto, hasta el momento, el estado del estadio no aparece como un impedimento para disputar el partido.

La discusión pasa ahora por otros aspectos relacionados con la emergencia y la operación necesaria para organizar un encuentro internacional.

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La logística, otro factor para evaluar

El Gobierno nacional, recientemente posesionado bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Paralelamente, personal de la fuerza pública y organismos de emergencia está siendo desplazado hacia las zonas que resultaron más afectadas.

En ese contexto, también deberá evaluarse la disponibilidad del personal necesario para garantizar las condiciones logísticas de un espectáculo deportivo de esta magnitud.

Por ahora, Tolima e Independiente del Valle mantienen su partido programado para este martes, pero la situación continúa bajo evaluación. Mientras el estadio ya fue revisado y no presenta afectaciones estructurales, la llegada del equipo ecuatoriano y las condiciones generales derivadas de la emergencia son algunos de los aspectos que están sobre la mesa.

La última palabra la tendrá la Conmebol, que todavía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el futuro del compromiso.

Santa Fe vs. River Plate, también en espera

La incertidumbre alcanza además al fútbol continental que se disputará en Colombia esta semana. Santa Fe debe recibir a River Plate este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por ahora, tampoco existe un anuncio oficial sobre un eventual aplazamiento de ese encuentro. Al igual que en el caso de Tolima e Independiente del Valle, se espera un pronunciamiento de la Conmebol y de los clubes involucrados.

Mientras tanto, el fútbol profesional colombiano ya quedó completamente suspendido durante esta semana debido a la emergencia, y los partidos internacionales que estaban programados en el país permanecen a la espera de las determinaciones del organismo rector del fútbol sudamericano.

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