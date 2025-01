Tottenham le ganó a Liverpool y se adelantó en la semifinal de la Carabao Cup

London (United Kingdom), 08/01/2025.- Radu Dragusin of Tottenham (L) and Antonin Kinsky of Tottenham (R) react after the EFL Cup semi-finals match between Tottenham Hotspur and Liverpool FC, in London, Britain, 08 January 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

Foto: EFE - NEIL HALL