Valdano: “El VAR es el comienzo de una invasión que va a deformar el fútbol”

El argentino jugó en el Real Madrid de 1984 hasta 1987, fue director técnico del club entre 1994 y 1996 y director deportivo hasta 2004.

El exfutbolista y exentrenador Jorge Valdano afirmó este jueves en una conferencia que está en contra de la Asistencia por Video al Árbitro (VAR), porque opina que esta herramienta “es el comienzo de una invasión que va a deformar el fútbol”.

“El fútbol tiene 150 años, ha captado la atención del mundo entero y no veo la necesidad de invadirlo con modificaciones reglamentarias como los cinco cambios, con teorías para mejorarlo, como sacar los fueras de banda con el pie, o con la invasión del VAR que le quita ritmo al juego y terminan deformándolo. Hablamos como si fuera un juego nuevo que acaba de aparecer y le estemos buscando el contenido”, explicó Valdano.

El argentino abordó en una conferencia en el paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera su trayectoria en el ámbito del deporte y la gestión deportiva, en el ciclo de conferencias sobre gestión y periodismo deportivo del Foro CEU Empresa para los alumnos de comunicación, deporte y dirección y gestión de empresas de la universidad.

Sobre el VAR, Valdano prosiguió que el elemento de la justicia es incontestable, pero apuntó que con esta herramienta “las injusticias se hacen más grandes y uno termina creyendo que hay una conspiración contra su equipo”.

Por otro lado, el exfutbolista expresó que cada vez es más importante que llegue al fútbol gente académicamente preparada, porque este deporte ha movilizado la industria del ocio y ahora existe una necesidad de que los jóvenes no se desenganchen, porque este tipo de público tiene 10.000 posibilidades distintas de entretenimiento que compiten con el fútbol.

“Confunden el fútbol con el entretenimiento y eso es un error de marca mayor. El fútbol no es entretenimiento, es emoción. Es entretenimiento más sentimiento. Hay una secuencia natural de padres a hijos cuando uno se hace de un equipo, uno se adhiere al equipo de su comunidad. Que los estudiantes de periodismo no se olviden que cuando hablan de fútbol hablan de emociones y eso no tiene competencia”, explicó.

Por último, Valdano opinó que en Sudamérica “da la sensación de que cada vez están más lejos y nos va a costar acercarnos al futbol europeo, también por la diferencia económica”.

“Se está perdiendo la calle. En España se trabaja de una manera excelente con los chicos jóvenes, pero en Sudamérica no han sabido juntar el escenario de la calle con la formación académica”, reflexionó.

El acto contó también con la participación del vicepresidente del Villarreal CF, José Manuel Llaneza, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la CEU UCH, Elías Durán, y el director del campus de Castellón de esta universidad, José María Mira.

Valdano también opinó sobre el séptimo Balón de Oro de Lionel Messi: “Pienso que es el talento puro más grande, pero es perfectamente debatible si lo comparamos con el año de Robert Lewandowski. Cuando hablamos de un premio individual en un deporte colectivo estamos siempre a punto de cometer una injusticia. Me parece bien que lo haya ganado Messi, para que nos vamos a engañar”.

Durante la conferencia, en la que atendió a las preguntas de los asistentes, Valdano contó que él siempre habla de cinco grandes genios en el mundo del fútbol: Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff, Diego Maradona y Leo Messi, que, para su gusto, es el último genio.

Sobre Messi, el argentino explicó que es el último jugador “anfibio: mitad calle, mitad academia” y que Maradona fue el último callejero. “A partir de Messi se terminó la calle, ahora los jugadores son académicos a los que se les enseña de forma muy sofisticada para formarlos desde todo punto de vista, personal, deportivo y técnico”, agregó.

“La academia hace mucho mejores a los jugadores mediocres, pero no ayuda a los diferentes. Todo tiene que ser rápido, a uno o dos toques, y eso castiga al jugador diferencial. No dejan amagar, pausar, encarar… Ahora vemos jugadores muy buenos como Cristiano Ronaldo, Erling Haaland o Kylian Mbappé, pero que no tienen la magia de esos jugadores que improvisaban soluciones con una capacidad extraordinaria”, reflexionó.

Tras la conferencia, el exjugador argentino apuntó que “Karim Benzema es un talento superior, no me hubiera quejado en absoluto si hubiera levantado el Balón de oro, porque además ha evolucionado mucho en los últimos años y se ha convertido en el jugador total”.

Sobre el primer balón de oro femenino español a Alexia Putellas, Valdano expresó que la mujer está revolucionando el mundo del fútbol y se mostró realmente contento porque Alexia haya ganado este galardón.

“La conocí porque le hice una entrevista para mi programa ‘Universo Valdano’, fue la primera futbolista a la que entrevisté y me hizo mucha ilusión que ganara un balón de oro, ya tenemos un balón de oro de un hombre, de Luis Suárez, y ahora el de una flamante mujer como Alexia”.