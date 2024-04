“Véanme estos tres añitos, que quizás sean los últimos”: James habla de su retiro

James Rodríguez, jugador de la selección de Colombia. Foto: FCF

James Rodríguez, uno de los mayores referentes en la historia del fútbol colombiano, habló durante una transmisión en su canal de Twitch sobre el cierre de su carrera, o al menos, lo que él contempla para sus últimos años como jugador profesional.

Rodríguez, de 32 años, habló de sus planes mientras su equipo de la Kings league Americas, el Atlético Parceros, jugaba. Al parecer su último baile sería en 2026, año en que se celebra la Copa del Mundo en Estodos Unidos, México y Canadá.

🇨🇴😱James Rodríguez habló sobre su retiro en un stream vía Twitch



👀"La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien. Me quiero retirar en una competición grande y en un buen equipo. Aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quedan porque quizás sean los últimos" pic.twitter.com/jkAEUYzBXW — Deux Sports (@DeuxSports) April 8, 2024

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quizás sean los últimos tres años. No sé todavía, estoy pensándolo bien”, comentó el 10 de la tricolor.

Nada definitivo para James

El volante colombiano aseguró que todo dependerá de cómo esté su forma física en los próximos meses.“Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento”.

La continuidad, al menos a nivel de clubes, ha sido un problema para James en las últimas temporadas. En São Paulo, este año, ha disputado apenas cinco partidos, de los cuales solo fue titular en uno. En esas apariciones registra un gol y una asistencia.

Con la selección de Colombia ha tenido más protagonismo desde que Néstor Lorenzo asumió las riendas, volvió a ser clave en la tricolor y ha sido el motor del mediocampo. Lleva 12 partidos, tres goles y dos asistencias en el actual proceso.

James ha disputado 98 partidos con la tricolor desde su debut en 2011. Pese a no ser delantero, es el segundo máximo goleador del combinado nacional con 27 dianas y ha sido parte del equipo en dos Copas del Mundo y tres Copas América.

