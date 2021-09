Y de la nada recordamos el relato de la vez que Falcao debutó con River y anotó un doblete frente a Independiente: “El pibe que no lo puede creer, el pibe que no lo puede entender”. “El Tigre que no lo puede creer”, porque de nuevo se estrena con gol, esta vez con 35 años y con el Rayo Vallecano.

El delantero colombiano del Rayo Vallecano debutó con su nuevo equipo tras saltar al campo en el minuto 70 del choque que disputa su equipo frente el Getafe en el Estadio de Vallecas por la quinta fecha de LaLiga.

Falcao vuelve a jugar un partido de la Liga española después de abandonar el Atlético de Madrid tras el final del curso 2012/13. Casi una década después, con 35 años, el jugador sudamericano regresa a una competición en la que se reafirmó como un gran goleador. En las filas del cuadro rojiblanco, marcó setenta tantos en todas las competiciones oficiales.

Después, antes de firmar por el Rayo Vallecano, Falcao jugó en el Mónaco, en el Manchester United, en el Chelsea y en el Galatasaray. Aplaudido por el público de su nuevo equipo, saltó al campo por el francés Randy Nteka con 1-0 a favor en el marcador.

Con la victoria 3-0 sobre Getafe, Rayo Vallecano se ubica parcialmente en la séptima posición de LaLiga con siete unidades, tres menos que el Real, el Atlético de Madrid y el Valencia, equipos que comparten la punta del campeonato español.