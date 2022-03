El polémico gol que no le valieron a Perú en el último minuto contra Uruguay

El entrenador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez POOL Foto: Raúl Martínez POOL

Uruguay selló su clasificación al Mundial de Catar 2022 este jueves. Los charrúas derrotaron por 1-0 a Perú y aseguraron su cupo directo a la Copa del Mundo, dejándole a los Incas, a Colombia y a Chile la lucha por el repechaje en la última fecha.

Mire: Lo mejor de la eliminatoria del Mundial de Catar 2022 está en El Espectador

Sin embargo, la victoria de los uruguayos estuvo empañada por una jugada que ocurrió a los últimos minutos del partido.

Perú intentaba desesperado el empate que no llegaba y en el 90+1 logro penetrar la dura defensa uruguaya con un remate largo que pareció colarse en el arco defendido por Sergio Rochet.

El arquero, sorprendido por el remate, contuvo el balón prácticamente dentro del arco, aunque al parecer la pelota no traspasó en su totalidad la línea de la portería.

Más: Aferrados a las matemáticas para ir al repechaje

¡La polemica de la noche!

¿No fue gol de Perú antes del cierre del partido?

Según el arbitro del encuentro la pelota no entró en el arco de Rochet, el var no intervino en la jugada. pic.twitter.com/60VuLD759N — Valla Invicta 🥅 (@Vallalnvicta) March 25, 2022

En medio de la confusión, los peruanos pedían la revisión del VAR mientras seguían buscando el empate. De hecho, mientras el partido continuaba, varios jugadores del banco inca intentaron entrar a la cancha.

Acá el video de la polémica. El balón NO ingresó en la última del Uruguay vs Perú. (Gracias, vos sabes quien, por el video 😉) pic.twitter.com/f2bgSBIflx — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) March 25, 2022

Por las imágenes mostradas en la trasmisión parece que el balón sí pasó toda la línea, no obstante no se mostraron las tomas del VAR. Razón por la cual establecer si el balón pasó o no, sin las imágenes completas, es bastante difícil.

También: Colombia goleó a Bolivia y sueña con el repechaje

Lo cierto es que el VAR no revisó la jugada o, al menos, no convalidó el gol, ni le hizo parar al árbitro central el partido para análizar en video lo sucedido.

Ahora, Uruguay ya clasificó al Mundial. Poco más se puede hacer. Habrá que esperar la publicación del reporte de los árbitros encargados del partido para desvelar por qué decidieron no revisar la polémica acción.

👀 TEMA CERRADO: No ingresó totalmente la pelota, tal y como se había mostrado hacía algunos minutos. No hubo gol de Perú. Gran trabajo del amigo @ArbitroInteBlog! https://t.co/nSZdlFw31N — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) March 25, 2022

Así va la clasificación de la Eliminatoria: