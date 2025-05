Video: la emotiva ovación y canción de los fans de Liverpool a Luis Díaz

Miles de hinchas tomaron las calles de Liverpool para celebrar el título de liga y corearon el cántico dedicado al colombiano. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Luis Díaz no solo es uno de los pilares del Liverpool dentro del campo, también lo es fuera de él. El colombiano se ganó el corazón de los aficionados desde su llegada, y lo volvió a demostrar en una de las escenas más memorables de la temporada: la celebración del título de la Premier League.

Miles de hinchas corearon a todo pulmón una canción ya emblemática: “His name is Luis Díaz, he’s from Barrancas, and he plays for Liverpool”. No es casualidad. El extremo colombiano se ha convertido en un símbolo del equipo, y el afecto de los fans no hace más que reforzar su estatus de figura querida en Anfield.

Pero mientras el cariño de la grada es evidente, el mercado de fichajes empieza a calentar motores y el nombre de Luis Díaz suena fuerte. Desde Barcelona, el director deportivo Deco ya reconoció que el colombiano está en la lista de objetivos del club catalán. En otras palabras, no es solo un rumor más: hay interés real.

El Liverpool, por su parte, no tiene intenciones de dejarlo ir fácilmente. Arne Slot, el nuevo entrenador del equipo, ha sido claro en su mensaje: quiere a Díaz en su plantilla para la próxima temporada. La directiva también sabe lo que representa “Lucho”, tanto en lo futbolístico como en lo emocional para la hinchada.

La celebración del título liguero dejó claro ese vínculo. Fue una fiesta multitudinaria: cientos de miles de personas llenaron las calles de Liverpool para acompañar al equipo en un desfile de 16 kilómetros. Esta vez, a diferencia de la Premier ganada en 2020, hubo festejo abierto, con DJ Calvin Harris a bordo del autobús descapotable, cortesía de una invitación especial del capitán Virgil van Dijk.

En medio de tanta euforia, los fans no dejaron espacio a la duda: quieren que Luis Díaz se quede. El guajiro es más que un jugador; es una de las almas del equipo. Y mientras el mercado se mueve y los rumores crecen, la hinchada ya tomó partido: Lucho es de Liverpool, y quieren que siga siéndolo.

