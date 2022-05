Video: A Luis Díaz se le rompió el trofeo de la FA Cup en el festejo del título

Luis Díaz en la celebración de la FA Cup // EFE/EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL

Luis Díaz volvió a ser figura en otra noche histórica de Liverpool. El colombiano fue el mejor jugador del partido en el que el conjunto Red derrotó a Chelsea en la final de la FA Cup.

Sin embargo, el guajiro no solo fue protagonista por lo que hizo en el campo, también fue uno de los jugadores que se llevó los focos en la celebración del título.

Mire: Ya va una decena: todos los títulos de la carrera de Luis Díaz

Y es que justo en el momento en el que Liverpool levantaba por primera vez el trofeo, cuando la copa llegó a las manos del colombiano la tapa voló por los aires.

Ante la risa y la sorpresa por lo que había sucedido, Luis Díaz se apresuró rápidamente a darle la copa a su compañero, Curtis Jones, como se ve en el video.

Luis Díaz la rompe toda… no se salva ni la copa 🤣 pic.twitter.com/t7DmitRRvY — Pablo Ríos González (@riosgonzalezp) May 14, 2022

Luis Díaz, la estella de Liverpool contra Chelsea

Eléctrico, punzante e intenso. Luis Díaz volvió a brillar con Liverpool. Si bien el colombiano falló demasiadas oportunidades de cara al arco, el guajiro fue la principal razón por la que el equipo de Jurgen Klopp logró mantenerse en el juego cuando Chelsea lo superó en el segundo tiempo.

El colombiano, que no lleva ni seis meses en Inglaterra, ha logrado consolidarse como uno de los fijos en el esquema de Jurgen Klopp. El alemán ya no duda para incluir a Luis Díaz en el once titular, y el colombiano se ha convertido en el mejor fichaje de la temporada en el balompié inglés.

Ahora, Liverpool y Luis Díaz, que ya consiguieron dos de los cuatro títulos por los que están peleando este semestre, encararán el tramo final de la campaña en el que también esperan ganar la Premier League y la Champions League.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador