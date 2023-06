Villa, condenado por violencia doméstica, ahora enfrentará juicio por abuso sexual

Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors. Foto: Agencia AFP

Sebastián Villa fue declarado culpable este viernes en Argentina por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés.

La justicia argentina resolvió que el futbolista colombiano será condenado a dos años y un mes de prisión “de ejecución condicional”. Es decir, que el jugador no tendrá que pagar prisión efectiva, ya que la pena es menor a tres años y según las leyes de ese país no conlleva a cárcel.

El código penal de Argentina, de hecho, contempla penas de uno a seis años de prisión para este tipo de delitos, pero la Fiscalía solo pidió dos años y tres meses de prisión contra el futbolista.

Además del caso juzgado, la mujer dijo haber sido víctima de maltrato en numerosas ocasiones entre 2018 y 2020. Cortés declaró en su momento, por videoconferencia desde Medellín, que el jugador “empezó a tomar alcohol y se tornó violento, cada día más”.

Aunque Villa, que sería expulsado de Boca Juniors, no tendrá que pagar cárcel efectiva, la jueza le alertó que tendrá que presentarse de forma bimestral en el juzgado, no tener contacto con Daniela Cortes ni su grupo familiar, no abusar de estupefacientes ni bebidas alcohólicas y hacer un tratamiento psicosocial y talleres por violencia de género. De incumplir estas medidas, tendrá que pagar la pena en prisión.

"Ayer ante Arsenal fue el ÚLTIMO PARTIDO de Sebastián #Villa con la camiseta de #Boca. El club lo tiene decidido. A nivel institucional, es imposible convivir con un jugador condenado. No se le rescindirá el contrato, buscarán transferirlo".



🎙️@MonroigDiego pic.twitter.com/YEw0axXB49 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 2, 2023

El otro juicio que enfrenta Sebastián Villa

Ahora, confirmada la sentencia por su juicio por violencia de género, Sebastián Villa tendrá que afrontar una nueva denuncia, que empezará su juicio a finales de 2023, por el delito de violencia de género y abuso sexual.

Según Rocío Tamara Roldán, la víctima, en testimonio a la Fiscalía de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora, el deportista, en su casa después de un asado con algunos miembros del plantel de Boca Juniors, la violentó y abusó sexualmente.

Villa enfrentará cargos en ese juicio de violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio ante la Justicia.

En su momento, el abogado de la víctima, que era pareja del futbolista, dijo que la situación se trataba de un caso de “abuso sexual con acceso carnal”. Según, la parte denunciante cuando se llevó el caso ante la justicia: “La fiscalía va a tener que determinar qué fue lo que realmente sucedió. Ella está en un estado de shock todavía, tuvo una hemorragia muy grande”.

