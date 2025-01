“Vamos para el cuarto mes que no cobramos un peso”: Leonel Álvarez

En junio de 2024, Leonel Álvarez fue anunciado como nuevo entrenador de Emelec de Ecuador, en reemplazo de Hernán Torres. Foto: Emelec

El entrenador colombiano Leonel Álvarez regresó este fin de semana a Ecuador para preparar una nueva temporada en el fútbol de ese país al frente del Emelec. Al aterrizar en Guayaquil atendió a los medios de comunicación y denunció que el club no le ha pagado a tiempo.

“Yo voy para el cuarto mes que no cobro ni un peso. No es como se dice que estoy al día. [...] Es difícil y complejo que a uno no le cumplan. Lo mismo pasa con los jugadores. Ahora empezamos la pretemporada y esperamos hacerlo con pie derecho”, comentó el estratega antioqueño.

Álvarez expresó su preocupación sobre el presente financiero del club y señaló que los directivos no lo tuvieron en cuenta a la hora de organizar la pretemporada. A pesar de sus críticas, dio a entender que no planea marcharse de la institución. “Si estamos acá es porque queremos seguir”.

Al difícil presente financiero de Emelec se suma a un momento complicado a nivel deportivo, pues viene de ocupar la última plaza del semestre pasado. Esos son dos retos gigantes con los que deben lidiar directivos y cuerpo técnico para preparar de la mejor manera posible el campeonato, que arranca en febrero.

Leonel Álvarez registra hasta la fecha 17 partidos al frente del club de Guayaquil, al que llegó en junio pasado como remplazo de otro entrenador colombiano, el tolimense Hernán Torres. Antes de entrenar a los eléctricos, el antioqueño dirigió al Deportivo Pereira.

