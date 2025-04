Resume e infórmame rápido

En el norte, en el centro y en el sur de América gobiernan tres chiflados, tres personalidades megalómanas, con claros signos de desajustes psicológicos que por oscuros motivos —en tres sociedades traumatizadas— han tenido éxito electoral. A los tres les cuesta mucho separar sus resentimientos y sus rencores de la realidad. No me interesa aquí su ideología, que puede apuntar a un lado u otro del espectro político, porque lo que los une es el fanatismo y la desfachatez mezclada con insensatez.

Hablo, en el norte, de Donald Trump, cuya chifladura mercurial perjudica al mundo entero; en el centro, de Petro, que nos perjudica solo a nosotros y en ese caso el daño que hace es menor; y en el sur, de Milei, con su motosierra, sus insultos y sus criptomonedas.

Empecemos por este último aspecto, que por caminos también oscuros los une a los tres: las cadenas de bloques (blockchain en inglés) que sirven para hacer transacciones financieras en criptomonedas que no pasan por los bancos centrales. Tanto el chiflado del norte como el del sur (por su odio a los controles del Estado) son abanderados de estos sistemas que permiten mover dinero sin que nadie se entere bien de dónde viene ni a qué manos va a dar. Trump y Milei han hecho perder millones de dólares a ingenuos que han creído en la criptomoneda del presidente gringo y en la recomendada por el argentino. ¿Y de esto no hay nada aquí en la mitad de América? Claro que lo hay, pero pocos lo saben. Hay un cajero en el mundo (¡en el mundo!) que es el que más convierte criptomonedas en efectivo, en este caso en pesos. ¿Saben dónde queda ese cajero? En el Putumayo. ¿De quién es ese cajero, a quiénes favorece, qué tipo de plata están lavando ahí y convirtiendo en pesos? No tengo ni idea. El único que lo puede saber es el Gobierno que lo permite. Vainas de la “paz total”.

Las maromas de los tres chiflados incluyen el uso del lenguaje grotesco con repercusiones en la realidad. El lenguaje: “Todos los países del mundo están llamando a besarme el culo”, dijo —vestido de frac— el duro del norte. Cuando las bolsas del mundo entero y los bonos del tesoro americano se derrumbaron aconsejó en público (¿qué no habrá hecho en privado?) que corrieran a comprar acciones. A continuación, se echó pa’ atrás. Después del “Día de la Liberación” con sus locos aranceles mal llamados “recíprocos”, reculó. Nadie entiende lo que pasa por su mente; o quizá los únicos que lo entienden son los chinos.

El chiflado del centro del continente también tuvo su explosión de lenguaje en estos días. Obligando a las cadenas de televisión a transmitir sus diatribas en “prime time”, salió a decir que las empresas que producen energía en Colombia (las públicas y las privadas) nos roban, es decir, que son ladronas. En vista de que ya tiene quebrado el sistema de salud y en la miseria a la universidad pública, el turno le tocó a la energía. Como no quiere pagar los subsidios que debe para cubrir la electricidad a la población más pobre, ahora acusa de ladrones a los que, justamente, intentan cobrar las deudas del Estado. Pero Petro no puede pagar; necesita esa plata para su campaña. Así que quien está tumbando a las empresas de energía es él, y no al revés. Así como ya llevó al sistema de salud a que no haya citas ni medicamentos (porque el Gobierno no los quiere pagar), ahora nos quiere llevar a un apagón para que EPM (la empresa pública más importante y sólida del país) no se “robe” la plata. Así dice él de una empresa que no roba, sino que reparte entre todos lo que gana.

Me faltaría hablar un poco más de Milei, el chiflado del sur. Pero los colombianos tenemos un sistema simbólico inmediato para entenderlo. Nosotros conocemos muy bien la historia de la motosierra. Sabemos que en realidad no se usa solo para talar árboles. Esta misma semana, en nuestra “potencia mundial de la vida”, uno de los grupos de la “paz total” la usó para descuartizar a un científico italiano cerca de Santa Marta.