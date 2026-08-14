Yerry Mina no jugará con Cagliari en la Copa Italia: esta es la razón de su ausencia

Yerry Mina en un partido con Cagliari. Foto: EFE - FABIO MURRU

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Yerry Mina no hará parte de la convocatoria de Cagliari para el partido de este viernes contra Arezzo, por la primera ronda de la Copa Italia. El defensor colombiano llegó tarde a la pretemporada del equipo, pues se incorporó el pasado 7 de agosto después de su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, donde disputó apenas un minuto.

Ante esta situación, el técnico Fabio Pisacane decidió que Mina siga un programa personalizado de preparación física con el objetivo de que alcance su mejor condición antes del inicio de la temporada en la Serie A.

“Yerry Mina llegó el 7 de agosto y está siguiendo un programa personalizado para estar lo más cerca posible de la condición ideal para el primer partido de la temporada. Sabemos lo que puede aportarnos en cuanto a experiencia, pero necesita ponerse en forma. Daniel Maldini puede jugar, contamos con Kevin Carlos y Yerry Mina para la liga”, dijo el estratega.

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La idea del entrenador es que el colombiano esté disponible para el debut liguero del Cagliari, programado para el sábado 22 de agosto contra Parma, como visitante. Pisacane confirmó que espera contar con Mina para ese encuentro.

Esta será la cuarta temporada de Yerry Mina con el Cagliari. El central tiene contrato con el club hasta 2028 y acumula 72 partidos, 71 de ellos en la Serie A, además de cinco goles desde su llegada al equipo italiano.

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