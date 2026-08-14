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“Tengo que tener un campeón antes de que finalice el año”: presidente de la Dimayor

El fútbol colombiano analiza cambios en los formatos de Liga y Copa para poder cumplir con el calendario.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
14 de agosto de 2026 - 03:36 p. m.
Balón utilizado en el partido Millonarios vs Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Balón utilizado en el partido Millonarios vs Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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El fútbol profesional colombiano volverá a tener actividad el miércoles 19 de agosto, luego de la suspensión de los partidos de Liga BetPlay, femenina y masculina, Copa Colombia y Torneo por el terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto.

El presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, reconoció que tomar la decisión de aplazar los partidos no fue sencillo debido a la cantidad de personas que dependen laboralmente del fútbol. Sin embargo, señaló que la prioridad fue solidarizarse con las víctimas y buscar una determinación consensuada que generara el menor impacto posible.

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Dimayor analiza cambios en los formatos

La situación obligará a realizar modificaciones en las competencias, propuestas que serán definidas en la Asamblea de Dimayor del 18 de agosto.

Para la Copa Colombia, se plantea que los octavos y cuartos de final se disputen a partido único, con el objetivo de reducir la cantidad de encuentros y liberar espacio en el calendario. En la Liga BetPlay, la propuesta es reemplazar los tradicionales cuadrangulares semifinales por un sistema de playoffs.

“Tenemos opciones para plantearle a la Asamblea de Dimayor para que tome la decisión. Definitivamente, no caben los partidos que faltan en el tiempo en el que tenemos. Tengo que tener un campeón antes de que finalice el año. La fecha prevista era el 13 de diciembre, pero seguramente nos tendremos que ir hasta el 22. La idea es que no se hagan los cuadrangulares sino que se haga el sistema de playoffs como en el primer semestre, mientras que en la Copa efectivamente planteamos hacer los octavos y cuartos a un solo partido”, dijo Zuluaga.

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Así se reanudará el calendario en el fútbol colombiano

El regreso del fútbol colombiano tendrá una programación especial para intentar recuperar los partidos aplazados:

  • Miércoles 19 de agosto: se disputarán los encuentros pendientes de la fecha 4.
  • Fin de semana del 22 y 23 de agosto: se retomará la competencia con la fecha 6, tal como estaba programada originalmente.
  • Fecha 5: quedará pendiente y será reprogramada de acuerdo con las circunstancias y la disponibilidad del calendario.

“Ayer estuvimos trabajando en la reprogramación y ya tenemos los partidos que publicaremos el día de hoy. Iniciaremos con los partido aplazados de Liga para ponernos al día con la fecha 4 e iniciaríamos el fin de semana con la fecha 6 tal cual estaba prevista. La fecha 5 queda en el aire y le daremos cabida en medida de las circunstancias y las posibilidades”, explicó el presidente de la Dimayor.

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Los estadios deberán ser certificados

Otro de los puntos que preocupa antes del regreso del fútbol es el estado de los escenarios deportivos. Dimayor solicitó a las autoridades correspondientes que certifiquen que los estadios se encuentran en condiciones seguras para recibir nuevamente los partidos.

“Le hemos solicitado a las autoridades que nos certifiquen que en los estadios se pueda jugar en ellos. Deportivo Cali ya está examinando su estadio. El estadio que más afectación puede tener hoy es el Pascual Guerrero por los daños que tuvo, que aparentemente son cosméticos pero tenemos que evaluar las estructuras. Los estadios van a estar no solo certificados sino en condiciones para volver a recibir fútbol profesional. Nosotros haremos una visita a los estadios para ver que cumplan las condiciones así como el aval de las autoridades”.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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