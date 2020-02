Camilo Villegas es líder del Country Club Colombia Championship

* Redacción Deportes

Toda la semana, el colombiano Camilo Villegas resaltó lo emocionado que estaba por jugar por primera vez el Country Club de Bogotá Championship. Este jueves, en su debut, el ídolo local no defraudó y firmó una tarjeta de 64 golpes (-7 bajo el par de la cancha) para empatar en lo más alto del tablero de posiciones con los estadounidenses Dylan Wu y Eric Cole.

Villegas entregó el mejor ‘score’ del campo Fundadores y lo hizo de la mejor forma posible. El cuatro veces ganador en el PGA Tour terminó su presentación con un águila, cuatro ‘birdies’ consecutivos y un par. Wu y Cole tuvieron turno de juego en el otro campo que alberga el evento, Pacos y Fabios.

A un golpe de los tres líderes de este cuarto evento de la temporada 2020 del Korn Ferry Tour se encuentra otro latinoamericano, Roberto Díaz. El mexicano empata en esta posición con el australiano Brett Drewitt y los estadounidenses Brent Grant y John Chin.

El lote de punta lo cierra un grupo de ocho jugadores, quienes terminaron con rondas de 65 golpes (-5) Entre ellos está el chileno Guillermo Pereira y el estadounidense Dawson Armstrong, que hizo el primer hoyo en uno del evento. Lo registró en el par 3 del hoyo 11 del campo Pacos y Fabios.

El antioqueño David Vanegas (puesto 16) con ronda de 67 (-4) en Fundadores, se constituyó en el segundo mejor colombiano en el orden, jugando dos vueltas bien distintas de 30-37 en su retorno a este certamen en el que ocupó la tercera posición en 2011.

El quindiano Santiago Gómez (puesto 28), el antioqueño Nicolás Echavarría, el caleño Santiago Rivas (ambos en el puesto 71) y los bogotanos Joaquín Cabrera y Marcelo Rozo (puesto 141), siguieron en el orden de los nuestros en el certamen que entrega 700.000 dólares en premios.

“Jugué bastante bien y salvé pares donde lo necesitaba. En mis segundos nueve hoyos del día todo salió increíble y ya tenía muchas ganas de volver a sentir esos nervios que da competir. Estuve fuera 21 meses y regresar de esta forma y ante los fanáticos colombianos es algo que realmente te pone feliz”, sostuvo Villegas, que estuvo acompañado por su esposa María y su hija Mia.

Este año Villegas ha tenido actividad en el Korn Ferry Tour. Ha jugado dos de los tres certamenes que se han realizado (no estuvo presente la semana pasada en el Panama Championship). Por ahora ocupa el puesto 103 en el Listado de Puntos.

“Antes de llegar al cuatro, hice un buen par en el 3 y sabía que venía pegando bien. Hacer águila en ese par 4 me dio mucha confianza. En el seis pegué un gran tiro y empecé a sentir que podía terminar bien el día. No sabía que el campo iba a estar tan firme y eso hace que se ponga más desafiante todo. Mañana jugaré en el otro campo y espero seguir haciendo las cosas bien”, aseguró Camilo, que mañana tendrá turno de juego a las 9:10 a.m.

Con información de Prense de Golf Colombia