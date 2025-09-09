James Rodríguez, máximo asistidor de las eliminatorias al Mundial 2026

James Rodríguez, capitán y referente de la selección de Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

James Rodríguez demostró en estas eliminatorias que sigue más vigente que nunca, y que con la camiseta de la selección de Colombia siempre es a otro precio.

En el compromiso contra Venezuela, correspondiente a la última fecha de las eliminatorias al Mundial 2026, el 10 del combinado nacional se consolidó como el máximo asistidor al llegar a siete pases de gol en 18 partidos jugados.

La primera asistencia de este martes contra Venezuela llegó al minuto 10 tras cobrar un tiro de esquina que conectó con la cabeza de Yerry Mina y significó en ese momento el empate en el marcador que, al final, terminó 3-6 a favor de la tricolor.

En el segundo tiempo a quién puso de cara al gol fue al samario Luis Suárez, para que anotara el 3-2 parcial.

¿Cuáles fueron las asistencias de James en eliminatorias?

James, además de ser uno de los goleadores de la selección, fue figura en varios compromisos al asistir a sus compañeros para ocasionar goles a favor de la tricolor. A continuación, las asistencias del 10 de la selección.

Colombia vs. Uruguay : asistencia para Matheus Uribe.

Colombia vs. Brasil (ida) : pase gol para Luis Díaz.

Colombia vs. Argentina : asistencia para Yerson Mosquera.

Colombia vs. Chile : envío preciso a Luis Díaz.

Brasil vs. Colombia (vuelta) : nuevo pase gol para Luis Díaz

Venezuela vs. Colombia (vuelta): pase gol a Yerry Mina.

Venezuela vs. Colombia (vuelta): pase gol a Luis Suárez.

En el historial general de las Eliminatorias Sudamericanas, James también destaca entre los máximos asistentes históricos. Ha acumulado 14 asistencias en total, nivelando su número con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez, y acercándose a los récords de Alexis Sánchez (15) y Neymar (19).

¿Cuáles son los otros asistidores de las eliminatorias al Mundial 2026?

Maximiliano Araújo (Uruguay) : 5 asistencias.

Yeferson Soteldo (Venezuela) : 4 asistencias.

Tras ellos, jugadores como Neymar, Nicolás de la Cruz, Darwin Núñez, Lionel Messi, Roberto Fernández, Enzo Fernández y Julián Álvarez aparecen con 3 asistencias.

Otras estadísticas de James Rodríguez con la selección

Con el cierre de estas eliminatorias, James Rodríguez ha disputado 55 partidos en esta fase con el combinado nacional, siendo el futbolista colombiano con más apariciones en esta fase.

Asimismo, con 14 goles, es ahora el máximo goleador colombiano en eliminatorias, superando a Radamel Falcao García.

