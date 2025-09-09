No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO: Venezuela vs. Colombia, siga el minuto a minuto de las Eliminatorias

La Tricolor define el destino de la Vinotinto, que busca en el repechaje el pase a su primer Mundial.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
09 de septiembre de 2025 - 10:53 p. m.
El mediocampista colombiano #10, James Rodríguez, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, el 4 de septiembre de 2025.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA
Colombia llega a la última jornada de las Eliminatorias con la tranquilidad de tener ya asegurado su lugar en el Mundial de 2026, tras vencer a Bolivia en Barranquilla y dejar atrás la ausencia de Catar 2022. Sin embargo, el duelo de este martes frente a Venezuela no será un simple trámite: para la Vinotinto es el partido más importante de su historia.

El equipo de Fernando “Bocha” Batista depende de sí mismo para quedarse con el repechaje. Si vence a Colombia, asegurará el cupo sin importar lo que pase en El Alto. Un empate o una derrota lo obligarían a mirar de reojo lo que haga Bolivia frente a Brasil. La Verde, octava con un punto menos, necesita un triunfo en la altura de los 4.150 metros para arrebatarle la séptima plaza a Venezuela.

Para la Vinotinto, que nunca ha jugado un Mundial, el repechaje representa la última vía para mantener vivo el sueño.

El repechaje se disputará en marzo de 2026 con seis selecciones de distintos continentes en busca de las dos plazas restantes.

EN VIVO: Venezuela vs. Colombia, siga el minuto a minuto de las Eliminatorias

Actualización claveHace 5 horas

Alineación de Colombia

Colombia: Kevin Mier - Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Álvaro Ángulo - Kevin Castaño, Richard Ríos y Jefferson Lerma - Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez-.

Actualización claveHace 5 horas

Rumbo al Monumental de Maturín

Actualización claveHace 5 horas

Posibles alineaciones

Venezuela: Rafael Romo - Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro - Jefferson Savarino, José Martínez, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo - Salomón Rondón, Josef Martínez. DT: Fernando Batista.

Colombia: Camilo Vargas - Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias - James Rodríguez - Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

