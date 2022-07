Júnior perfila a Carlos Bacca como remplazo de Miguel Ángel Borja

La última vez que Bacca portó la camiseta del cuadro barranquillero fue en diciembre del 2011. Foto: Crédito: Archivo El Espectador

Tras la venta de Miguel Ángel Borja a River Plate, Júnior se quedó sin su delantero insignia. En los últimos días, Carlos Bacca se reunió con los dueños del equipo tiburón en Barranquilla.

Alejandro Char, integrante de la familia dueña del equipo, publicó una foto con el jugador, lo cuál, dio esperanza a los hinchas del equipo más importante de la costa caribe.

“Siempre he dicho abiertamente que me gustaría retirarme en Junior, quiero aportar lo mejor pero no depende solo de mí.. Tengo la mente tranquila sabiendo que puedo aportar y que sea lo que Dios quiera”, manifestó el exdelantero de la selección colombiana.

Le recomendamos: Video: así presentó River Plate a Miguel Ángel Borja

El nacido en Puerto Colombia ya tiene historia con Júnior. Bacca se vinculó al club en el torneo de apertura del 2009, donde el equipo fue subcampeón.

El delantero levantó el Campeonato Apertura del 2010 y el Finalización del 2011, siendo figura en ambos y máximo goleador en ambos.

Le puede interesar: El Mundial sub-20 de 2011 y el sueño de la copa que nunca tuvimos

Durante sus años con el equipo de Barranquilla, marcó 74 goles. Al Júnior le debe su llegada al fútbol europeo, pasando por la liga belga, la italiana y la española.

En España, el atlanticense gozó de su mejor momento deportivo. En el 2014 quedó campeón de la Europa League con Sevilla y repitió un año después.

También puede leer: Liga de fútbol de Ucrania volverá en agosto sin público

Tras dos temporadas en Italia con el Milan, regresó a La Liga pero para vestir la camiseta del Villarreal. Con el submarino amarillo conquistó su tercera Europa League en mayo de 2021.

El último equipo de Bacca fue el Granada de España, donde no le fue bien. Durante la temporada 2021/22, el colombiano solamente disputó 19 partidos y anotó un gol. Después de una desastrosa campaña, el equipo descendió a la segunda división de la liga española.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador