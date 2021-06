Júnior venció a Millonarios en la ida de las semifinales de la liga colombiana

Con un doblete de Carmelo Valencia, la figura, el cuadro barranquillero dio un paso para llegar a la final. Eso sí, las polémicas arbitrales no faltaron.

Luego de tantos problemas sociales en el país, el fútbol regresó. Regresó con miles de efectivos de la policía a las afueras del estadio para contener las protestas en contra del gobierno de Iván Duque, pero está de vuelta. Y con un triunfo de 3-2 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el Júnior se impuso 3-2 ante Millonarios en la ida de las semifinales de la liga colombiana.

El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea mostró un fútbol ofensivo, práctico con la pelota, que supo desacomodar la defensa de Millonarios en los costados para hacer daño. La peor grieta: Ricardo Rosales, el juvenil lateral derecho, que salió sustituido en el entretiempo. Igual la constante sigue: ha sido un semestre con muchas dudas en defensa para el cuadro capitalino.

Así, con esa fórmula y un buen juego de posición en ataque, le anotaron tres goles en la primera parte a Millonarios con un doblete de Carmelo Valencia (10′ y 39′), quien reemplazó con honores a Miguel Ángel Borja, concentrado con la selección. Y con otro tanto de Fabián Sambueza (44′).

En la segunda parte, Millonarios reaccionó y por poco, en medio de la polémica, rasguñó el empate con un gol invalidado por una supuesta falta de Fernando Uribe que para muchos no existió, pero sí para el juez Carlos Andrés Betancur.

Al gol que ya había hecho el propio Uribe (19′) se sumó el de Cristian Arango (56′), pero finalmente no fue suficiente para los dirigidos por Alberto Gamero, que al menos, lograron recuperarse y no devolverse a Bogotá con una cifra no tan negativa de goles.

Ricardo Márquez tuvo una chance inédita y clarísima de firmar el empate en el tiempo de adición, pero falló.

El partido de vuelta se jugará este domingo a la 1:30 de la tarde. La llave sigue abierta.