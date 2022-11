La sanción y multa que recibirá Cristiano Ronaldo por “agredir” a un niño autista

Cristiano Ronaldo estará inhabilitado para jugar los próximos dos partidos y además deberá pagar una suma de 50 mil libras. Foto: EFE - PETER POWELL

El exfutbolista del Manchester United, Cristiano Ronaldo, fue sancionado por tirar al suelo en celular de un niño autista. El jugador estará inhabilitado para jugar los próximos dos partidos y además deberá pagar una suma de 50 mil libras (294.361.472 millones de pesos colombianos).

Acorde a lo informado por la federación inglesa, Cristiano Ronaldo aceptó los cargos de los hechos que sucedieron el 9 de abril, cuando el Manchester perdió un partido contra el Everton y el jugador se comportó de manera violenta con un niño mientras se dirigía al túnel de vestuarios.

Debe recordarse que el deportista portugués ya no jugará más en el Manchester por lo que podría no cumplir nunca con la sanción impuesta, esto en caso de no volver a jugar en Inglaterra.

Video: abren investigación a Cristiano Ronaldo por agredir a niño autista.

La policía de Inglaterra investiga a Cristiano Ronaldo. Ayer le reventó el móvil a un niño con autismo tras perder contra el Everton. Su madre lo ha denunciado: "Es un matón, ha agredido a mi hijo". Millonarios consentidos que no saben perder. pic.twitter.com/nt55xFAFJZ — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 10, 2022

¿Qué dijo la madre del niño?

La madre del muchacho de 14 años, diagnosticado con autismo y dispraxia, indicó a la prensa que su hijo tenía un hematoma en la mano y que el incidente lo dejó “en shock”.

El adolescente se inclinó hacia el túnel de vestuarios para grabar a Cristiano Ronaldo cuando salía del terreno de juego.

“Ronaldo simplemente pasó y, de muy mal humor, golpeó la mano de mi hijo, haciendo caer su teléfono, y continuó su camino”, contó la mujer al Liverpool Echo.

Su hijo estaría tan disgustado que ya “no quiere volver a ver un partido”. Era la primera vez que acudía al estadio para presenciar la práctica de este deporte en vivo, explicó la madre.

El sábado por la noche, unas horas después de ese gesto de enfado, Cristiano Ronaldo se disculpó públicamente a través de Instagram.

“Nunca es fácil gestionar tus emociones en momentos difíciles como los que vivimos”, escribió CR7.

“Sin embargo, siempre debemos ser respetuosos, tener paciencia y dar ejemplo a los jóvenes que aman este bonito deporte. Querría disculparme por mi momento de enfado y, si es posible, me gustaría invitar a ese aficionado a venir a ver un partido a Old Trafford, como señal de fair-play y espíritu deportivo”, añadió.