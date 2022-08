Liga BetPlay: Sufrido triunfo de Nacional sobre Bucaramanga

Los experimentados Dorlan Pabón y Sherman Cárdenas, protagonistas del partido entre Nacional y Bucaramanga, en Medellín. Foto: Dimayor

En un partido muy apretado, en el que visitante hizo méritos para haberse llevado al menos un punto, Atlético Nacional venció 3-2 al Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la novena fecha de la Liga BetPlay.

Los locales se pusieron en ventaja muy temprano, con anotaciones de Jefferson Duque y Daniel Mantilla. Parecía que sería una victoria fácil para los verdolagas, que dominaron buena parte de la etapa inicial. Pero de a poco los santandereanos fueron mejorando.

Dayro Moreno descontó antes del entretiempo e igualó las acciones ya en el complemento. De hecho, estaba más cerca del tercero el equipo visitante cuando Andrés Andrade habilitó a Andrés Román y el lateral bogotano decretó el 3-2 final.

Con ese resultado Nacional llegó a 12 puntos en el torneo y se metió entre los ocho mejores del campeonato. En jueves enfrentará a Envigado, en un partido que tiene aplazado, y el próximo fin de semana jugará el clásico ante el Medellín. Bucaramanga recibe al América y miércoles y el sábado a Águilas Doradas, para ponerse al día en el torneo.

La novena jornada de la Liga BetPlay comenzó el viernes con el empate 1-1 entre Once Caldas y América, en Manizales. El tanto de los blancos fue obra de Diego Valdez, mientras que Marlon Torres anotó el gol escarlata.

Nal 🆚 Buc |⏱️| 93’ | 3-2 | Finaliza el partido. Triunfo en casa con goles de Jefferson Duque, Daniel Mantilla y Andrés Román.



¡Vamos Atlético Nacional!.#MinutoAMinutoVerdolaga 🇳🇬🇳🇬 pic.twitter.com/YUD5wp1rH0 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 28, 2022

El sábado, con goles de Carlos Sánchez y Jonathan Barboza, quien debutaba oficialmente en Colombia, Independiente Santa Fe derrotó 2-1 a Patriotas y se metió en la parte alta de la tabla. Mateo Rodas empató transitoriamente para los boyacenses. Luego, Alianza Petrolera y Pasto empataron sin goles.

Este domingo se jugarán cuatro partidos más: Equidad vs. Pereira (2:00 p.m.), Cortuluá vs. Millonarios (4:05 p.m.), Júnior vs. Tolima (6:10) y Águilas vs. Medellín (8:15 p.m.).

