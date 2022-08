Cabal y Farah: los secretos para enderezar el camino en el US Open

Robert Farah, de 35 años, y Sebastián Cabal, de 36, llevan más de diez años juntos en el circuito ATP. / Zhong Zhi Foto: Getty Images - Zhong Zhi

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah vuelven a competencia en el Abierto de Estados Unidos después de once días de su eliminación en primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, donde cayeron ante el británico Jamie Murray y el brasileño Bruno Soares. Esa fue la tercera derrota consecutiva para los colombianos desde su participación en Wimbledon 2022, donde cayeron en la semifinal del torneo de dobles contra los croatas Mate Pavic y Niko Mektic en cinco sets, que terminó definida en super tie break: 7-6(2), (0)6-7, 6-4, 2-6 y 6-7(10).

Una batalla campal de puntos que terminó eliminando a los colombianos, que con el nivel mostrado sobre el césped inglés, dieron pistas de un rendimiento que podría llevarlos de nuevo a lo más alto del tenis en dobles. “Estuvimos cerca de meternos nuevamente en una final. Esto nos sigue motivando, nos sigue demostrando que por más altibajos que pueda haber o bajos momentos de la temporada, siempre llega un punto que demuestra que donde sigas haciendo los trabajos bien, que donde sigas entrenando, sigas preparándote, donde no pierdas la confianza y la motivación, las cosas llegan”, afirmó Juan Sebastián.

Y es que, como lo dice Cabal, desde 2019, cuando los doblistas nacionales conquistaron Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, además de ser semifinalistas en Roland Garros, su nivel ha sido poco constante, llegando a ser una incógnita en el transcurso de las últimas temporadas.

“El 2019 fue un año espectacular, inolvidable, como podemos recordar. Lastimosamente vivimos dos años muy diferentes a los que veníamos acostumbrados. Nadie, nadie sabía. Obviamente, ha costado un poco mantener el nivel en el que veníamos, con lo que veníamos. Simplemente seguimos trabajando, seguimos preparándonos lo mejor posible”, continúa Cabal.

A lo que se refiere es a un 2020 en el que primero Robert fue sancionado por la Federación Internacional de Tenis por un positivo de boldenona, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Un golpe que frenó en seco el inicio de un año que prometía traer grandes éxitos para los doblistas. “Una situación que me está haciendo vivir uno de los momentos más tristes de mi vida y el más triste, sin duda, de mi carrera deportiva”, recalcó entonces Farah.

Aunque la sanción fue levantada al poco tiempo, los privó de disputar juntos el Abierto de Australia (Cabal llegó hasta segunda ronda haciendo pareja con el español Jaume Munar). Después vino la pandemia por el covid-19, que los obligó otra vez a detenerse, como a todo el mundo. Sin embargo, para ellos el regreso fue más complicado, pues la ubicación geográfica no los benefició a la hora de retomar la actividad. En Latinoamérica no se jugaron los suficientes torneos para volver pronto a su nivel, como sí sucedió en Europa o Estados Unidos. Volvieron en desventaja con el resto de parejas. Sin embargo, demostraron de nuevo por qué son los tenistas colombianos con más suceso. Llegaron a la semifinal de Roland Garros por segunda vez consecutiva y tercera en su carrera, repitiendo el hito en 2021. Ya para ese año daban pistas de un regreso.

Pasaron de no ganar un título desde septiembre de 2019 (el US Open), a ganar los ATP 500 de Dubái, Barcelona y Viena.

“No ganamos un Grand Slam o un Masters 1000, pero ganamos tres ATP 500 y terminamos dentro de las diez mejores parejas del mundo. Fuimos cuartos o quintos. No hago un balance negativo del año. Este año hemos tenido torneos muy diferentes, pero logramos dos finales de Masters 1000 (Montecarlo y Madrid) y una semifinal de Grand Slam. Esto no se hace sentado detrás de un escritorio, esto no funciona así. Uno tiene que salir y jugar, trabajar todos los días. El nivel en el circuito está muy parejo, nuestros partidos terminan definiéndolos detalles mínimos. Esas cosas fluctúan a través de los años. Sebastián y yo venimos trabajando bien y hemos visto que el mayor triunfo de uno en la vida es el esfuerzo que dediquemos. Podemos ir a la cama tranquilos, acostarnos tranquilos por haberlo dado todo”, acotó certero Farah sobre sus resultados recientes.

Esos detalles también dependen del flujo del mismo juego. Puntos decisivos que no se hacen efectivos, momentos para definir cada game o cada partido, que se desaprovechan, y a la larga terminan pasando factura en el marcador final.

Sin embargo, los doblistas son conscientes de que hay cosas por cambiar y otras por mejorar. Dentro de esos cambios, a partir de este 2022 tienen nuevo entrenador. Después de compartir el ciclo más exitoso de sus carreras con el sudafricano Jeff Coetzee, los colombianos acordaron dentro del replanteamiento de sus objetivos comenzar a trabajar con Mariano Hood.

“Creo que con el entrenador, con el equipo pasado, se cumplió el ciclo de muchos años, y un ciclo y unos años espectaculares. Le debemos muchísimo y siempre se lo he dicho, acabó de mutuo acuerdo. Con Mariano hemos encontrado muy buena energía, es otro ciclo, le aporta otros componentes al equipo. Seguimos trabajando y seguimos mejorando”, afirma Cabal.

Hood, de 49 años, consiguió los mejores réditos de su carrera como doblista, sumando 13 títulos a nivel ATP y llegando a ocupar el puesto 20 del escalafón de dobles. Como entrenador ha sido subcapitán del equipo argentino de la Copa Davis y al tiempo que entrena a la pareja colombiana, acompaña el proceso de su compatriota Federico Delbonis, actual 136 del ranquin individual.

“Una buena pareja de dobles debe tener excelente comunicación, como en todos los órdenes de la vida, como en un equipo de fútbol. Eso los potencia, el tenis no es la excepción. Después vienen aspectos como la agresividad en los saques, ser buenos devolvedores, tienen que apuntar a ser completos y adaptarse a las diferentes superficies”, afirma Hood sobre las claves de cualquier pareja para triunfar en el circuito ATP.

Para Cabal, la incursión de Hood no obedece a otra cosa que buscar ser de nuevo los mejores: “Si mejora Nadal, si mejoran Djokovic, Federer o Murray, imagínate lo que fuimos mejorando nosotros que somos normales, humanos. Simplemente tratamos de invertir en un equipo lo más completo posible, para poder estar lo mejor posible y seguir trabajando y madurando”.

El entrenador tiene claros las virtudes y los defectos de la pareja que hoy acompaña: “ellos llevan mucho tiempo juntos en el Tour, se conocen demasiado. En otro sentido, la frescura de las parejas nuevas también sirve para potenciar a los jugadores. Todo depende del momento en el que se mire. Ellos son jugadores completos, tienen variantes interesantes de juego. Hoy en día todas las parejas tienden a ser completas y detalles como ese pueden ser claves para definir los partidos”.

Este ya será el cuarto Grand Slam que afronten juntos con su nuevo entrenador. Claro, el rendimiento viene en alza después de la semifinal de Wimbledon, pero los tenistas tienen claro que deben consolidar una estabilidad para volver a los títulos.

“Sin sacar disculpas, se han tenido problemas, pero hemos estado bien, hemos ganado estando con problemas. No todos los años son iguales. Hemos tenido un año que, como dijo Robert, perdimos varios partidos en los que tuvimos match points a favor. Cuando te toca el lado feo de la moneda, te toca, así de simple. La clave es cómo afrontas eso. Si eres capaz de aceptar el triunfo como la derrota con la misma cara, haces algo muy importante. Simplemente sales y lo aceptas. Así lo hemos tomado, han sido varios partidos muy dolorosos. Seguimos con la ilusión enorme de hacerlo muy bien”.

Hoy en día, Cabal y Farah llegan como la pareja número 30 del listado de dobles. Lejos están del número uno con el que comenzaron 2020. Cabal ya tiene 36 años y Farah va por los 35. Saben que tiene la experiencia de más de diez años juntos en el circuito y a pesar de que conocen a la mayoría de las parejas del World Tour, tienen el reto de reinventarse para volver a demostrar por qué han sido de los mejores tenistas en la historia de Colombia.