Magnus Carlsen jugará contra el mundo en una partida de ajedrez jamás intentada

El tablero está casi listo y, de nuevo, igual que otras tantas veces, Magnus Carlsen no conocerá el rostro de su rival, pues estará escondido detrás de un ordenador. La partida se llevará a cabo a través del portal chess.com, y Magnus tendrá que enfrentar a un número aún desconocido de jugadores de todo el mundo que votarán, en un lapso de 24 horas, para elegir cada movimiento.

Puede que no sea la mejor forma de afrontar una partida de tal envergadura, pero no hay otra forma de hacerlo. El ajedrez es el único deporte que permite que las viejas generaciones se enfrenten contra la generación actual sin sufrir una vergonzosa muestra de piedad de la segunda contra la primera y, así mismo, es el único deporte que permite que un número de jugadores de cinco dígitos o más se enfrenten a un solo jugador, como lograron Garry Kasparov, primero, en 1999, luego, Viswanathan Anand en 2024, y ahora Carlsen. El sistema no es perfecto, porque en él pueden intervenir muchas personas que no participen con intenciones deportivas transparentes, pero no hay otro modo plausible para lograr dicha empresa.

Es por eso que el equipo del Mundo siempre cuenta con ayuda. La sola idea de que 50,000 personas, número de jugadores que enfrentó el Ogro de Bakú en su partida, y 70,000 que enfrentó Vishy en la suya, jueguen sin asesoría de grandes maestros se antoja cercana al desastre. Y aunque aún es demasiado pronto para saber quiénes serán los asesores del equipo del Mundo en la partida contra Magnus, es seguro que habrá un equipo completo de analistas que estará instruyendo la tromba de jugadores que votarán para mover las fichas.

El Mundo tendrá 24 horas para votar por la que consideren la mejor estrategia, y Magnus tendrá un poco más de tiempo, debido a otros compromisos, para responder. La dinámica se repetirá hasta que los dos lados acepten un empate o hasta que uno sea sometido por el otro en el tablero.

Ninguna partida de las mencionadas hasta ahora ha terminado en tablas, Kasparov derrotó al Mundo luego de cuatro meses y 62 jugadas, muy desgastantes. El ruso terminó extenuado tras la partida y la sometió luego al más estricto análisis, llenándolo, primero, de elogios, y luego, de suspiros. Tildó la partida como “la más grande en la historia del ajedrez”, pero no se quedó allí, agregó luego, con su actitud siempre solemne, que “La vasta cantidad de ideas, la complejidad y la contribución que ha aportado al ajedrez lo hace el juego más importante jamás jugado”.

Al igual que Garry, Anand también ganó su partida, aunque esta fue radicalmente más corta. El ex campeón del mundo, del 2007 al 2013, derrotó al Mundo con piezas negras y un jaque mate muy delicado, en tan solo 24 jugadas.

Sin embargo, todo puede ser diferente ahora, porque la modalidad que Magnus Carlsen y el Mundo jugarán no es la convencional, ya que las piezas no estarán ubicadas como de costumbre; al menos no, los alfiles, los caballos, las torres, el rey y la dama, que serán ubicados de manera aleatoria al iniciar la partida. La modalidad tiene varios nombres, es conocida como Chess960, Freestyle Chess o Fischer Random Chess, pues fue precisamente Bobby Fischer el que la inventó, para, según él, no seguir degradando el ajedrez, aunque sin arrancarle, sin embargo, su esencia y carácter.

Se llama 960 porque es esa la cantidad de variantes iniciales que se pueden llevar a cabo. Las reglas son las mismas, pero con algunas condiciones. La disposición de las piezas debe ser la misma en ambos lados del tablero, el rey debe estar en medio de las dos torres, las piezas menores y pesadas de ambas contendientes se deben ubicar en la primera y última fila, y los alfiles deben ser de ambos colores. Aparte de esto, el juego se desarrolla de la misma forma que el ajedrez clásico, pero con la sutileza agregada por la incomprensible locura de Fischer, al inicio.

Es por esto que este juego promete ser diferente a los ya jugados en el pasado; con esta modalidad se saltan la teoría inicial y ambos bandos se lanzan al ataque sin misericordia. Será difícil, de todas formas, que el Mundo venza al que muchos consideran el mejor jugador de la historia del ajedrez, pero será interesante ver los debates que surjan durante el juego, al igual que la diversidad de estrategias y el número de jugadores que alcance la partida, que debería superar la de Vishy, por mucho, según augura chess.com.

Los que quieran participar pueden hacerlo desde su casa, y no deben hacerlo en toda la partida si no lo desean, pueden tan solo apoyar una jugada en particular. La cita será el 4 de abril. Ese día empezará la partida contra el número 1 del ranking mundial. Será, sin duda, una partida muy especial.

