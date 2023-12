A propósito del mundial de futsal, recordemos a Jhon Jairo Pinilla, el más grande

Jhon Jairo Pinilla, el máximo referente de la selección de Colombia de futsal. Foto: Archivo Particular

Todos le besaron la frente y la cabeza, todos. Sus compañeros lo abrazaron, hipnotizados y joviales; Colombia se ponía 1-0 contra Bolivia en la final del Mundial de Futsal del año 2000. Algunos solo alcanzaron a tocarlo con las uñas estiradas, mientras él trataba de desprenderse del abrazo grupal, de zafarse de la tromba de elogios; no por egocentrismo o despotismo, sino porque la final contra el anfitrión aún no acababa; porque sabía que su gol ocasionaría una réplica violenta del rival; aún no era momento de sonreír.