Alcaraz sigue adelante en Roland Garros y va por Zverev

El tenista español Carlos Alcaraz celebra su triunfo ante el ruso Karen Khachanov, con el que avanzó a cuartos de final del Roland Garros. Foto: MARTIN DIVISEK

El español Carlos Alcaraz, que por vez primera se clasificó para cuartos de final de Roland Garros, tras derrotar al ruso Karen Khachanov, por 6-1, 6-4 y 6-4, se mostró muy contento con el nivel que viene mostrando hasta ahora. ”Me estoy encontrando bastante bien, jugando grandes partidos, muy contento con el nivel que estoy mostrando. Hay que intentar seguir dando el nivel que estoy dando física y mentalmente”, aseguró.

Nadal vs. Djokovic, por los cuartos de final de Roland Garros

Su rival será el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo, al que derrotó en la pasada final de Madrid, donde consiguió su segundo Masters 1.000.”Voy a intentar salir como en Madrid, aprovechar las oportunidades que tenga, darle mucha presión desde el principio, va a ser duro y ajustado”, indicó el español.

🗺️ Alcaraz's route in #RolandGarros



R128 𝗥𝗮𝗺𝗼𝘀-𝗩𝗶𝗻𝗼𝗹𝗮𝘀 ✅

R64 𝗞𝗼𝗿𝗱𝗮 ✅

R32 𝗞𝗵𝗮𝗰𝗵𝗮𝗻𝗼𝘃 ✅

QF 𝗭𝘃𝗲𝗿𝗲𝘃 🔜 pic.twitter.com/NyUpTdxiWe — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022

Alcaraz espera que el alemán salga más fuerte que en la final de Madrid. “Va a ser diferente, voy a esperar al mejor Zverev que pueda pensar”, dijo. Añadió que “probablemente” sea el partido más importante de su carrera, que le abre las puertas de una semifinal de un Grand Slam, pero recordó que ha jugado otros duelos a alto nivel, incluidas dos finales de Masters 1.000 que ha ganado.

El australiano Jai Hindley, campeón del Giro de Italia

El español consideraría “injusto” que la organización programara el duelo en el turno de noche, porque ya ha jugado dos veces en ese horario.”No me parecería justo, ya he jugado dos veces en el turno de noche. No digo que me moleste, pero tengo menos tiempo de descansar, termina todo muy tarde, hay que cenar, ir al fisio, tratar de descansar con la adrenalina del partido. Una tercera vez no me parecería justo”,

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador