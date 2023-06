Alejandro Rivas, el colombiano que completó 10 triatlones en 10 días seguidos

Alejandro Rivas celebrando la obtención del título en la Copa del Mundo de Ultradistancia, en Brasil. Foto: Cortesía

Alejandro Rivas es una atleta como pocos en el país, aficionado a uno de los deportes más exigentes como lo es el triatlón y recientemente se coronó como campeón de la Copa del Mundo de Ultradistancia que se celebró en Brasil.

En la Copa del Mundo el cajiqueño tuvo que completar durante 10 días consecutivos la prueba Ironman, por lo que tuvo que hacer 3,8 kilómetros de natación en aguas abiertas, 180 km de bicicleta y maratones de 42 km cada día, con el reto físico y mental que implican.

“La carrera la definiría como una en la que no vienes a divertirte sino a probar los límites de la raza humana. Literal fue así”, reflexiona Rivas, atleta de Cajicá (Cundinamarca) que fue el mejor del día en ocho de las diez jornadas, lo que le permitió sacar una ventaja considerable de sus perseguidores y así adjudicarse el campeonato.

Para el atleta de Cajicá, el primer día, el cuarto y el último fueron especiales para él. La Copa del Mundo lo puso a prueba no solo a nivel físico, sino también mental, por lo que tuvo batallar contra los mensjaes de su cuerpo, que le decía que ya no más.

“El día ocho tenía muchas ganas de retirarme, estaba demasiado cansado, me dolía todo y sentía que cada pierna me pesaba una tonelada”. En ese punto pensó en lo cerca que estaba de completar su objetivo y se enfocó no solo en terminar la prueba, sino en disfrutarla.

El día 10 Alejandro sintió como si nunca hubiera hecho un triatlón, estuvo tranquilo y satisfecho con el hecho de que iba a cumplir su gran promesa de hacer las cinco carreras más exigentes antes de cumplir los 30 años y, sobre todo, siendo campeón en Brasil.

La exigencia de las pruebas en Río de Janeiro convierten su triatlón en uno de los más largos y exclusivos del mundo. Así como este certamen, solo hay dos en el mundo, siendo el que se celebra en Hawái (Estados Unidos), el otro escenario, donde Rivas también ha participado.

A nivel mundial la competencia solo da 10 invitaciones y Alejandro fue uno de los elegidos, ya que cumplía con los requisitos para estar en la prueba. ”Momento donde lo haces oficial deja de ser un sueño a convertirse en un nuevo objetivo”, comentó tras su confirmación en la prueba.

El año pasado, Rivas había conseguido un récord en el Ultraman Nonstop de Zacatecas, México. Nadó 10 km, pedaleó 421 y corrió 84. “Fueron casi 26 horas y treinta minutos dándole sin parar. Yo al final no estaba coordinando bien, solo corría por inercia”, recordó.

Rivas ha logrado llegar adonde está gracias a su sacrificio, pero también a un gran esfuerzo económico. Las participaciones y los viajes a los torneos han salido de su bolsillo, de rifas, la organización de fiestas y el apoyo de sus familiares. A veces le han auspiciado los tiquetes, pero esos casos son la excepción, no la norma.

“Me regresé a Colombia con la tranquilidad de haberlo hecho absolutamente todo”.

