Allyson Felix y sus respuestas a las ofensas

Cuando Allyson Felix era niña, sus compañeros de escuela la apodaban “piernas de pollo”. En realidad, eran piernas colmadas de talento. De gloria venidera, de gloria que llegaría después de ganarles a sus amigos en las carreras que significaban solamente un juego. Después, para ella, serían prácticamente todo.

Sus triunfos comenzaron temprano. En los Juegos Panamericanos de 2003, con apenas 17 años, fue bronce en la prueba de los 200 metros planos y hasta rompió un récord mundial júnior. De nuevo en los 200 metros, en Atenas 2004 (sus primeros Juegos Olímpicos), se colgó una presea de plata. Desde entonces no ha faltado a Olimpiada alguna.

Entre Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, ha cosechado seis medallas de oro olímpicas y 3 de plata. Además, acumula 12 preseas doradas en los campeonatos del mundo, en los que se ha quedado con 3 de plata. Estas son las victorias más importantes de un palmarés que es aún más grande.

En los presentes Juegos Olímpicos de Tokio, tendrá por lo tanto una oportunidad más para aumentar su número de medallas (9 metales olímpicos, de ellos 6 de oro) y superar así al legendario Carl Lewis (10 medallas, de ellas 9 títulos). Tiene ahora previsto disputar los 400 metros y el relevo 4x400 metros mujeres.

Oriunda de Los Ángeles (Estados Unidos), Allyson Felix, con nueve podios en los Juegos Olímpicos, estará en la pista para intentar sustituir a la jamaicana Merlene Ottey como deportista olímpica con más medallas. Buscará aumentar su legado para que su hija, Camryn, se sienta más orgullosa de ella, quien dio a luz vía cesárea el 28 de noviembre de 2018, cuando tenía miedo de que ese acto de vida le pudiera poner “en riesgo mi carrera”.

Y no la puso en riesgo. Volvió a las pistas y demostró que seguía siendo una de las más rápidas. Continuó acumulando medallas después de haber sostenido una lucha contra la marca deportiva Nike, porque no le dieron garantías de pagarle lo mismo después de ser madre aunque sus resultados deportivos no fueran los esperados. Sí fueron lo esperado, pero Felix ya había expresado su descontento, Nike cambió sus políticas contractuales y esta leyenda femenina del atletismo les envió un mensaje a otras mujeres deportistas: “Espero que mi experiencia pueda ayudar a otras mujeres que están preocupadas de lo que significa comenzar una familia para sus carreras. De hacerles saber que yo también tuve esa ansiedad”.

A Allyson Felix intentan ofenderla y ella responde demostrando que es la mejor en las pistas de atletismo y un ejemplo afuera de ellas.