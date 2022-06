Andrés Felipe Martínez, el hombre de los cinco oros en Valledupar 2022

El gimnasta antioqueño Andrés Felipe Martínez es la gran figura de la primera parte de los Juegos Bolivarianos en Valledupar. / Comité Olímpico Colombiano

De los 25 años de vida que tiene Andrés Felipe Martínez Moreno, 17 se los ha dedicado a la gimnasia. Y ya perdió la cuenta de la cantidad de medallas que les ha dado a Colombia y al departamento de Antioquia.

Alegre, optimista y apasionado por su deporte, se ha ganado a pulso cada uno de los reconocimientos que ha recibido, pero no se conforma y va por más. Ha ganado cinco preseas doradas y es la gran estrella de los XIX Juegos Bolivarianos, que se disputan en Valledupar, con cerca de 3.200 atletas de 11 países y en los que Colombia está cada vez más cerca de conseguir el título general, su tercero consecutivo después de celebrar en Trujillo 2013 (Perú) y Santa Marta 2017.

🤸 La gimnasia artística colombiana registró dos oros y una plata en su primer día de competencias en @JBolivarianos22 🥇🥇🥈



Equipo masculino:

🥇Colombia 🇨🇴

🥈Perú 🇵🇪

🥉Ecuador 🇪🇨



Individual Masculino:

🥇Andrés Martínez 🇨🇴

🥈Dilan Jiménez 🇨🇴

🥉Eduard González 🇵🇪 pic.twitter.com/qd8jljIpnN — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) June 26, 2022

Su meta, sin embargo, es participar en los Juegos Olímpicos y subirse al podio. “Es el sueño por el que he trabajado toda mi vida. No sé cuándo se va a cumplir, pero sé que lo lograré, eso lo he tenido siempre claro. Creí que sería en Tokio 2020, pero no se pudo. Aspiro a que sea en París 2024, pero si no se da, lo seguiré intentando hasta que el cuerpo aguante”, advierte.

Andrés Martínez completó cinco medallas de oro

Andrés Felipe comenzó a practicar gimnasia cuando la profesora de educación física de su colegio, La Independencia, en el barrio San Javier de Medellín, los llevó a él y a unos compañeros a conocer las instalaciones de la Liga antioqueña de ese deporte. “Para mí fue como entrar a un parque de atracciones, ver todos esos aparatos me marcó”.

Desde entonces se ha dedicado en cuerpo y alma al deporte. Ha contado con el apoyo irrestricto de su familia, pues además sus dos hermanos menores también son gimnastas, y con el soporte económico de Indeportes, el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte.

Ha sido múltiple medallista en Juegos Nacionales, Bolivarianos, Suramericanos y Panamericanos. Fue quinto en unos Olímpicos de la Juventud, inspirado por su compañero y maestro Jorge Hugo Giraldo, uno de los mejores gimnastas en la historia de nuestro país, al lado de Jossimar Calvo.

“Pero esos logros no se deben solo a mi trabajo, aunque es lo que todas las personas ven. Hay un equipo muy grande detrás. Los entrenadores, metodólogos, las entidades que nos apoyan, nuestros compañeros, las familias de cada uno, todas esas medallas son la suma del esfuerzo de todos ellos”, reconoce con humildad el ahora estudiante de derecho en la Universidad de Medellín, quien quiere prepararse para seguir vinculado al deporte como dirigente para “devolverle algo de lo mucho que me ha dado”.

Andrés Felipe Martínez sumó dos oros para la delegación colombiana

Está feliz por su actuación en Valledupar, pero sobre todo por el gran nivel de la gimnasia colombiana: “Ya hace unos años que pasamos por un gran nivel, estamos trabajando muy duro, son disciplinas y buenas herramientas. Ese esfuerzo del día a día en las diferentes ligas regionales y el respaldo del Gobierno es el que ha hecho que mejoremos y podamos pelear a escala internacional. Me siento muy orgulloso de lo que hago, de lo que he hecho, porque cada vez que gano y puedo disfrutar me acuerdo de las muchas veces que he fracasado y me he sabido levantar”.