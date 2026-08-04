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¡Ángel Barajas lidera histórico 1-2 de Colombia en la gimnasia de los Centroamericanos!

El medallista olímpico volvió a demostrar su categoría y, junto a Camilo Vera, le dio a Colombia un inolvidable doblete.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
04 de agosto de 2026 - 06:45 p. m.
Camilo Vera en Santo Domingo 2026.
Camilo Vera en Santo Domingo 2026.
Foto: MinDeporte
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Colombia volvió a confirmar que es una de las grandes potencias de la gimnasia artística en la región. Este martes, Ángel Barajas y Camilo Vera protagonizaron una actuación memorable al quedarse con las medallas de oro y plata, respectivamente, en el concurso completo individual (All Around) de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Barajas, una de las principales figuras del deporte colombiano y medallista olímpico, mostró su enorme regularidad a lo largo de los seis aparatos para imponerse con una puntuación total de 81.100, suficiente para subir a lo más alto del podio y ampliar su brillante palmarés internacional.

A su lado apareció otro colombiano. Camilo Vera completó una destacada presentación y se quedó con la medalla de plata tras registrar 79.800 puntos, sellando un histórico 1-2 para la delegación nacional en una de las pruebas más exigentes de la gimnasia artística masculina.

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El podio lo completó el guatemalteco J. Bourdet, quien obtuvo la medalla de bronce con una puntuación de 75.550, lejos del dominio impuesto por los representantes colombianos durante toda la competencia.

El concurso completo, conocido como All Around, reúne las puntuaciones obtenidas en los seis aparatos de la gimnasia masculina: suelo, caballo con arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija. La prueba exige un alto nivel técnico, consistencia y resistencia física, características que Barajas y Vera demostraron de principio a fin.

Con este resultado, Colombia suma un nuevo éxito en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y ratifica el excelente momento que atraviesa la gimnasia nacional. El doblete de Barajas y Vera refleja el crecimiento sostenido de este deporte en el país, que continúa cosechando medallas y consolidándose entre los referentes de la región.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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