Anthony Zambrano: “Le cumplí el sueño a Colombia y a mi mamá”

Anthony Zambrano, que logró una medalla histórica en los 400 metros planos, habló de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en su llegada a Colombia este lunes.

El guajiro, que era una de las esperanzas más firmes del Comité Olímpico Colombiano en la previa del evento, se mostró muy feliz de la medalla conseguida en las justas japonesas.

¿Qué se siente ser un ejemplo a partir de Tokio 2020?

Yo ya soy un ejemplo para los jóvenes, desde Doha. Yo siempre he tenido el objetivo de ser campeón. Siempre digo que hay tres elementos fundamentales: primero, apoyo de los padres; segundo, disciplina y sacrificio; tercero, concentrarse y sacrificar lo que a uno le gusta. Hay tiempo para joder y hay tiempo para entrenar. Hay días que yo no me quiero entrenar y mi entrenador me dice que ahora es el momento. Quiero seguir siendo la leyenda del país y rompiendo barreras. Mi sueño es romper los 43 segundos y ese es un esfuerzo que es año a año. Llevo tres años tratando de bajar un solo segundo.

¿Qué le faltó para el oro?

No faltó nada. Fue lo que había. Dios te dice lo que puedes tener. Si es plata es plata. A nosotros nos afectó la pandemia. Yo tengo el mejor entrenador, que me ayudo a levantarme. París es todavía más importante. Ahora tengo que entrenar más y prepararme. Mi siguiente objetivo es la Liga Diamante. Mi profe siempre lleva de la mano y por eso la psicología es muy importante. El siempre me pone retos y me dice que me tranquilice porque el me está preparando para eso. “Tú estas hecho para esto, suéltate y corre”, me dice.

¿Cuál es su historia y su relación con su mamá?

Soy un joven de escasos recursos que empezó desde abajo. Sin embargo, cuando usted tiene el sueño de ser el mejor tiene que hacer muchos sacrificios. Tuve que dejar de hacer muchas cosas que me gustaban. Empecé a despuntar en varios mundiales y campeonatos. Después cuando me lesioné me dieron la espalda. Gracias a mi entrenador Nelson Gutiérrez estoy donde estoy. Lo más importante de todo este camino es que le cumplí el sueño a mi mamá, a mi país y a mi mismo. Demostré que sí se podía. Este es solo un comienzo. Hay que empezar a entrenar para París 2024.

Cuando se lesionó y dice que le dieron la espalda ¿Quién fue?

Vamos a olvidar eso. Ellos ya se disculparon y ya paso. Eso es pasado pisado.

¿Su mamá estudió criminalística a usted le gustaría en la universidad?

Mi mamá siempre quiso estudiar eso, pero nunca pudo porque su mamá se murió muy joven. Después nací yo. Yo siempre le aconsejo que todavía no es tarde para estudiar. Yo la apoyaré siempre porque ella me apoyó con lo poco que tenía. Mi mamá es un ejemplo para las mujeres, así como yo soy un ejemplo para los jóvenes. Yo también quiero estudiar, este año no se pudo, pero le sacaré el espacio. A mi me tocó madurar a la fuerza y a mi edad pocos son campeones mundiales y olímpicos por eso sé que siempre lograré mis objetivos.

¿Qué le prometió a su mamá antes de Tokio?

Yo le dije a mi mamá hace un año que iba a ser campeón olímpico y le dije que se lo iba a regalar de cumpleaños,. Quiero aprovechar para agradecer, además, a Nelson Gutiérrez porque el dejó un año a su familia para entrenarme y cuidarme. Es como mi segunda madre. Les agradezco a las dos. Teníamos una celebración para el oro y no se dio, así que lo dejaremos para más adelante.

¿Qué esperan para los Juegos Nacionales?

Quiero que vuelvan a ser unos juegos históricos, como en Cali. Ojalá salgan nuevos atletas, nuevas estrellas. Tenemos que potenciarnos y no solo acá entre nosotros. Tenemos que capacitar a nuestros entrenadores para que nos entrenen para pelear afuera contra campeones olímpicos. Si yo, Anthony Zambrano, lo estoy haciendo por qué no pueden los demás.

¿Cómo cambió su carrera después de Tokio?

Ahora mismo queremos terminar la rueda de prensa y atender a todo el mundo para que estén felices. Tenemos que prepararnos para ir a las dos paradas de la liga diamante. Después a descansar y a preparar el mundial del próximo año.