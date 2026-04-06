Arranca la Copa Mundo de Billar a tres bandas en Bogotá con más de un centenar de jugadores

Bogotá ya ha sido sede de la Copa Mundo de Billar a tres bandas en otras oportunidades. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Copa Mundo de Billar a tres bandas comienza este lunes en Bogotá y congrega a los mejores exponentes de la carambola mundial en el Palacio de los Deportes. El evento, que abrirá sus puertas este lunes 6 de abril, se extenderá hasta el domingo 12 con jornadas que irán desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m..

Esta será la tercera de cuatro ediciones de este certamen mundial que se celebra en la capital colombiana tras las paradas de 2024 y 2025, consolidando a Bogotá como sede recurrente en el calendario internacional de billar. Cabe recordar que en 2027 la ciudad también acogerá este evento.

El torneo reunirá a un total de 149 billaristas procedentes de múltiples países, incluidos Colombia, Alemania, Argentina, Chile, Corea, España, Estados Unidos, Francia, México, Turquía, Vietnam y otros. La participación global promete un espectáculo competitivo del más alto nivel.

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“La Copa Mundo de Billar es uno de los cinco eventos principales que se realizan en el calendario anual de la Unión Mundial de Billar y es el único que se lleva a cabo en América. (...) Esta vez no será la excepción para demostrar que Colombia sigue siendo la potencia de América en los mundiales,” afirmó Jorge Franco Pineda, vicepresidente de la Confederación Panamericana de Billar y director de la Copa Mundo.

La delegación colombiana estará conformada por 24 jugadores que consiguieron sus cupos mediante clasificatorios y Wild Cards, con figuras destacadas como José Juan García y Huberney Cataño accediendo por invitación, mientras Daniel Morales y Pedro González lo hacen gracias a su ubicación en el ranking mundial.

“Muy contento por esto. Agradezco a la Federación Colombiana de Billar y al Comité Olímpico Colombiano por tener en cuenta a los deportistas que estamos representando a nuestro país en todo el mundo y que hemos luchado por estar ahí”, expresó el billarista nacional José Juan García en una rueda de prensa previa al evento.

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