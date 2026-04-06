Nicolás Mejía salió campeón en México y logró el mejor ranking de su carrera

El tenista bogotano Nicolás Mejía, raqueta uno de Colombia. Foto: Oficina de

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El tenista colombiano celebró Nicolás Mejía se consagró campeón este domingo del Challenger de San Luis de Potosí, en México, un resultado que no solo lo reafirma como la mejor raqueta del país, sino que además le permitió alcanzar su mejor ubicación en el escalafón ATP en lo que va de su carrera profesional.

El bogotano se quedó con el trofeo tras imponerse al australiano James Duckworth, actual número 95 del mundo. Mejía se llevó el duelo en dos sets, por 7-6(6) y 6-2, en un partido apretado en el que supo mantener la concentración durante los momentos decisivos.

La final tuvo un desarrollo cambiante, con un primer set marcado por la paridad y la tensión. El colombiano sostuvo su servicio en momentos clave y resistió cuando el australiano presionó con su experiencia. En el ‘tie-break’ fue más firme, y en el segundo parcial aceleró para inclinar el partido a su favor.

Le puede interesar: La Copa Colsanitas 2026 ya tiene campeona: la checa Marie Bouzkova se consagró

Con esta consagración, Mejía alcanzó el cuarto título Challenger de su carrera, todos sobre polvo de ladrillo. Además, se trató de su segunda corona en San Luis de Potosí, torneo en el que ya había sido campeón en 2024. Esta victoria se suma las que logró en Savannah (EE.UU) y Bogotá, ambas en 2025.

Nuevo mejor ranking de Nicolás Mejía

Antes del torneo, Mejía figuraba en el puesto 171 del ranking ATP, pero el título le permitió dar un salto significativo de 21 puestos. Con los puntos obtenidos, el colombiano ascenderá hasta la casilla 150 del mundo, lo que representa su nueva mejor clasificación histórica en el escalafón profesional.

Ese ascenso también lo consolida como el número uno del tenis colombiano en la actualidad. El segundo lugar lo ocupa Daniel Elahi Galán, quien llegó a ser 56 del mundo, pero hoy atraviesa una etapa difícil y aparece en la casilla 240. Mejía, en cambio, sigue creciendo con resultados.

El bogotano también viene de ser figura en febrero pasado del equipo colombiano en la más reciente serie de Copa Davis, en la que el combinado nacional se impuso a Marruecos. Tras su título en San Luis de Potosí, permanecerá en México y viajará a Ciudad de México para disputar el Challenger 125.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador