Así le fue a Daniel Galán en el arranque del US Open, el último grande del año

El colombiano se despidió temprano del Abierto de los Estados Unidos, luego de perder contra el belga Raphaël Collignon.

Redacción Deportes
26 de agosto de 2025 - 11:52 a. m.
Daniel Galán, la mejor raqueta en la rama masculina del país.
Daniel Galán, la mejor raqueta en la rama masculina del país.
Foto: EFE - Alejandro García
Daniel Galán no logró superar la primera ronda del US Open 2025. El colombiano, número 131 del ranking mundial, cayó en sets corridos frente al belga Raphael Collignon (107º) con parciales de 6-4, 6-4 y 6-4.

Galán había ingresado al cuadro principal como lucky loser, pero no pudo aprovechar la oportunidad en Nueva York.

Con esta derrota, cerró la temporada de los grandes con apenas un triunfo en todo el año, reflejo de un momento difícil en su carrera, en el que no logró recuperar la regularidad que lo llevó en su momento al top 70 del mundo.

Collignon, nacido en Estados Unidos y de madre belga, celebró su primera victoria en un Grand Slam y avanzó a segunda ronda, en la que enfrentará al noruego Casper Ruud.

Para el tenis colombiano, la eliminación de Galán se suma a la de Camila Osorio y confirma un balance adverso en el último grande del calendario.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

