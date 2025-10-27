Así será el camino de la selección femenina de Colombia en el Mundial de Fútsal

Nicole Mancilla, la goleadora de la Copa América de Futsal Femenina. Foto: Conmebol

La Selección Colombia Femenina de Futsal ya conoce su hoja de ruta para la primera edición de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA, que se celebrará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Pasig City, en el área metropolitana de Manila, Filipinas.

El certamen orbital reunirá a 16 selecciones de los cinco continentes y todos los partidos se disputarán en el PhilSports Arena, el escenario principal del torneo, que cuenta con una capacidad de 10.000 espectadores.

El combinado nacional integrará el Grupo B, junto a España, Canadá y Tailandia, tres rivales de estilos muy distintos. El debut de las dirigidas por Roberto Bruno será el sábado 22 de noviembre ante Canadá, a partir de las 4:00 a.m. (hora colombiana).

𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮𝘀 𝘆 𝗵𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂𝘁𝘀𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗽𝗶𝗻𝗮𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟱 🔜🏆



Su segundo compromiso será uno de los más exigentes: España, potencia europea y una de las favoritas al título, el martes 25 a las 7:30 a.m.. La tricolor cerrará la fase de grupos frente a Tailandia, el viernes 28 desde las 5:00 a.m., en lo que podría ser un duelo decisivo por la clasificación.

El formato del torneo contempla cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán entre el 1 y el 2 de diciembre, enfrentando al líder del Grupo A con el segundo del B y viceversa.

Las semifinales de este primer mundial de futsal se jugarán el viernes 5 de diciembre, mientras que la gran final está programada para el domingo 7, en el mencionado coliseo de Pasig City.

Además de Colombia, completan el cartel de participantes Filipinas, Polonia, Marruecos, Argentina, España, Tailandia, Canadá, Portugal, Tanzania, Japón, Nueva Zelanda, Brasil, Irán, Italia y Panamá, en un campeonato que marcará un antes y un después para el futsal femenino.

Colombia llega con buen impulso tras obtener el bronce en la Copa América Femenina 2024, celebrada en Sorocaba (Brasil). La selección nacional buscará hacer historia y consolidarse entre las potencias de la disciplina. Filipinas será el escenario donde el futsal femenino colombiano comenzará a escribir un nuevo capítulo en su camino mundialista.

