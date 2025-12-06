Así va el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025: Colombia llegó a 130 oros

La delegación nacional completó una jornada sobresaliente en Ayacucho y Lima, ampliando su dominio en el tablero general gracias a una nueva cosecha de oros en el diamante, la ruta, las pistas y el tatami. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Colombia cerró la más reciente jornada de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 con una exhibición deportiva que reafirmó el peso competitivo de una delegación que no afloja y que sostiene, prueba tras prueba, su dominio en el medallero general.

Lo sucedido en la última jornada no solo amplió la ventaja sobre sus rivales directos, sino que también dejó actuaciones simbólicas en disciplinas que históricamente han forjado la identidad deportiva del país. Con 130 oros, 112 platas y 76 bronces, para un total de 318 medallas, Colombia continúa en lo más alto, seguida por una Venezuela que no pierde ritmo pero que aún observa desde atrás con 101 oros y 291 preseas acumuladas.

Entre todos los logros del día, hubo uno que se robó la atención nacional: el oro del béisbol. En Ayacucho, la novena colombiana protagonizó un duelo dramático ante Perú, al que derrotó 6–5 para sellar una campaña perfecta, invicta, y cargar con ella un título que tenía peso emocional y deportivo. Fue el sexto triunfo consecutivo del torneo y un cierre impecable ante el anfitrión, un triunfo que marcó la jornada por su narrativa de resistencia y temple.

El ciclismo de ruta también ofreció una postal inolvidable. En la prueba femenina de fondo (110 km), Colombia firmó un histórico podio completo con Juliana Londoño, Lina Hernández y Diana Peñuela, todas con el mismo registro de 2:46:53. La escena, un 1–2–3 contundente, reafirmó una vez más la hegemonía del país en la ruta femenina. Incluso lejos del podio, la presencia tricolor se mantuvo con Camila Valbuena, quien también cruzó dentro del mismo tiempo en la posición 21.

El golf aportó un balance que combinó regularidad y brillo. En equipos mixtos, el país sumó una valiosa plata con un acumulado de -18, solo superado por Venezuela. Pero la gran noticia llegó desde el individual femenino, donde María José Marín se coronó campeona bolivariana con un sólido -12, mientras que Silvia Garcés terminó quinta, confirmando el crecimiento sostenido del golf femenino colombiano.

El tenis de mesa aportó resultados que ampliaron la cosecha: oro en el dobles femenino para Ana Isaza y Juliana Lozada, quienes doblegaron a Chile en la final, y plata para Emanuel Otálvaro en el individual masculino tras caer ante el ecuatoriano Jorge Niño. Entre tanto, el karate mantuvo su tradición de eficacia en estos escenarios: Juan Felipe Landázuri se llevó el título bolivariano en kumite 75 kg, mientras que el kata por equipos femenino —Carolina Montes, Sara Cardona y Leydi Castaño— sumó otro oro. A ellos se agregó el bronce de Natalia Bernal en kumite 61 kg.

El tenis de campo vivió una jornada de contrastes, pero terminó inclinándose hacia los festejos. La dupla Yuliana Lizarazo / María Paulina Pérez peleó hasta el tercer set en el dobles femenino, pero debió conformarse con la plata. La alegría llegaría más tarde, cuando Juan Sebastián Gómez y Alejandro Arcila conquistaron el oro en el dobles masculino con un 2–1 frente a la dupla peruana.

La natación artística volvió a teñirse de amarillo, azul y rojo con el oro de Emily Minante en solo femenino, tras alcanzar 336.08 puntos en una final que controló con solvencia. El dueto femenino integrado por Sara Castañeda y Melisa Ceballos también aportó medalla, esta vez de bronce, en una competencia dominada por Chile y Perú.

En el atletismo, Colombia volvió a demostrar que su fortaleza va más allá de la velocidad. Billy Julio se llevó el oro en jabalina tras lanzar 81.99 m, mientras que el relevo 4×400 mixto firmó una actuación memorable con 3:20.08, superando a Venezuela y República Dominicana en un cierre apretado. A estos se sumó el título de Carlos Sanmartín en los 3.000 m obstáculos y las platas de Geiner Moreno en salto triple (16.39 m) y Mayra Gaviria en martillo femenino (68.06 m).

El bowling también mantuvo su protagonismo en esta jornada. El equipo masculino se quedó con la plata tras caer ante Guatemala con 5.133 pines, mientras que el femenino —María José Rodríguez, Juliana Franco, Juliana Botero y Sara Duque— conquistó el oro con 4.290 pines, una actuación sólida que consolidó a Colombia como potencia regional en esta disciplina.

Finalmente, el ecuestre dejó doble presencia en el podio gracias a Simón Pérez, quien sumó dos bronces: uno en el overall (8.90) y otro en la final individual con un tiempo de 51.93.

Así quedó el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025

