Estos son los rivales que tendría Colombia en la próxima fecha FIFA

Tras el sorteo celebrado este viernes en el Kennedy Center en Washington, que definió los 12 grupos de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la expectativa en Colombia no solo gira en torno a los rivales que tendrá la selección.

La ilusión de avanzar hasta instancias profundas está más viva que nunca. Para llegar de la mejor manera será crucial. Para ese fin será clave que Néstor Lorenzo y sus dirigidos saquen el mayor provecho posible de la próxima fecha FIFA, que se llevará a cabo en marzo.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se refirió a los amistosos que la tricolor tendrá en la próxima ventana internacional. Comentó que se han adelantado acercamientos con selección de primer nivel europeo.

Se trata de dos equipos que en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo han sido protagonistas. “Los duelos en marzo contra Francia y Croacia están preestablecidos, no definidos”, anticipó Jesurún. Todavía falta que ambos partidos se concreten de manera oficial.

La selección de Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y un equipo que se definirá en marzo entrante vía repechaje. El cupo restante lo definirán las selecciones de República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

“No hay un grupo de la muerte. Sin ser triunfalistas tenemos que trabajar para avanzar a la ronda siguiente”, comentó Jesurún sobre el sorteo que se realizó este viernes. Tanto Portugal como Uzbekistán serán rivales inéditos para la tricolor.

Ahora, mientras se define el rival vía repechaje, Lorenzo y su cuerpo técnico ya tienen con qué trabajar para preparar de la mejor manera los cotejos ante los dos rivales ya conocidos. Hay seis meses todavía para que ruede la pelota en el Mundial, pero cada día será clave.

