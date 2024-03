¡Batacazo en Indian Wells! Novak Djokovic fue eliminado por el número 123 del mundo

Luca Nardi (izq.) fue el encargado de eliminar a Novak Djokovic, número uno del mundo, en el Masters 1.000 de Indian Wells. Foto: Getty Images via AFP - MATTHEW STOCKMAN

En una de las mayores sorpresas vividas en Indian Wells, el tenista serbio Novak Djokovic fue eliminado este lunes por el joven italiano Luca Nardi, 123 del escalafón de la ATP, en la tercera ronda del Masters 1000 del desierto de California.

El número uno mundial se vio sorprendido por una enorme actuación de Nardi, un jugador que había accedido al cuadro principal del torneo por el abandono de último momento del argentino Tomás Etcheverry.

El italiano, de 20 años, tumbó a su gran ídolo por 6-4, 3-6 y 6-3 en dos horas y 22 minutos ante el asombro de la pista central. “Es un milagro”, alcanzó a decir Nardi tras abrazarse con su equipo en la cancha. “Antes de esta noche nadie me conocía (...) No sé cómo mantuve la calma”.

Luca Nardi 🇮🇹 entró en el cuadro principal de Indian Wells como Lucky Loser en lugar de Etcheverry 🇦🇷. Como Tommy era preclasificado, arrancó desde R2. Pasó a tercera y se enfrentó con Djokovic. El resto es historia. A cuarta y al top 100 por primera vez. pic.twitter.com/PWQK78nIOt — VarskySports (@VarskySports) March 12, 2024

El italiano, que apenas ha ganado cinco partidos en torneos ATP, es el tenista con el ranking más bajo que ha derrotado a Djokovic en un Masters 1000 o en un Grand Slam. Nardi, que tiene un póster en su habitación de Nole desde que era niño, arruinó la primera participación del gigante serbio a Indian Wells desde 2019.

“Lo felicito, particularmente por el gran tenis del tercer set. No sabía mucho de él, pero le vi jugar, y sabía que posee un tenis de gran calidad”, admitió Djokovic en la conferencia de prensa. “Mereció ganar. Me sorprendió más mi nivel, que fue muy, muy malo. Cometí algunos errores no forzados, realmente terribles. Fue un tenis bastante defensivo”.

Djokovic, de 36 años, suma así una segunda decepción en este arranque de temporada tras su eliminación en semifinales del Abierto de Australia contra otro rival italiano, Jannik Sinner.

Regreso frustrante

Hasta el lunes, Nole nunca había perdido siquiera un set en un Masters 1000 frente a un ‘lucky loser’, como se conoce a los tenistas que pierden en la fase previa de un torneo, pero luego acceden al cuadro principal por un abandono.

Nardi cayó en la qualy ante el belga David Goffin, pero fue repescado por los problemas físicos de Etcheverry. En su estreno en la segunda ronda venció al chino Zhizhen Zhang mientras Djokovic ya mostraba fisuras frente al australiano Aleksandar Vukic, ante el que cedió un set.

El tenista de Pésaro jugó con un atrevimiento a prueba de balas ante el ganador de 24 Grand Slams, logrando hasta 34 golpes ganadores por 17 de Djokovic. Una única pelota de quiebre le bastó al italiano para ponerse un set por delante de Djokovic, que tuvo un nefasto arranque en la devolución.

Su confianza no se desgastó cuando Djokovic, el mayor devorador de Masters 1000 de la historia (40 títulos), se embolsó el segundo set ofuscado después de una intensa discusión con el juez de silla por una confusa jugada.

Nardi se rehízo rápidamente del golpe y, a pesar de que doblaba a Djokovic en errores no forzados, siguió con su arriesgada estrategia hasta tomar una ventaja de 5-2 y sellar el impactante triunfo con su servicio.

Djokovic llevaba cinco años sin competir en Indian Wells debido a su rechazo a vacunarse contra el covid-19, lo que le impedía entrar en Estados Unidos. Tras la renuncia a última hora de Rafael Nadal, el primer Masters 1000 del año entrará el martes en los octavos de final con el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz como principales favoritos.

