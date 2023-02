Bogotá acogerá la primera versión del W Fitness Festival

El evento deportivo que se llevará a cabo en la sede de Compensar de la Calle 220, espera reunir a más de 2.000 personas, entre competidoras y espectadores. Foto: Cortesía

Todo está listo para que las bogotanas se den cita, el próximo 18 de marzo, en la primera edición del Woman Fitness Festival (festival deportivo para mujeres), que busca reunir a más de 500 mujeres y sus familias en torno al deporte, resaltando habilidades y destrezas en tres disciplinas: fútbol, el running y el training.

“Es la primera vez que se realizará en la capital una competencia de este nivel, que integra varias disciplinas en un mismo lugar, solo para categoría femenina. Se habilitarán las canchas de tenis, de fútbol, senderos peatonales para la práctica atlética y zonas verdes de Compensar de la Calle 220, para que más de 2.000 personas, entre aficionados y espectadores, hagan parte de un festival en el que se impone la fuerza, el talento y la disciplina de cientos de mujeres, interesadas por prácticas deportivas emergentes y que marcan tendencia en todo el mundo”, aseguró Hugo Posada, productor y parte del equipo organizador del W Fitness Festival.

Fútbol, running y training en un solo día

El deporte femenino, al igual que otros ámbitos, representa la lucha y el esfuerzo de la mujer por resignificar su rol y demostrar que tiene todas las capacidades para subirse al pódium de cualquier competencia. De hecho, en el caso colombiano, son varias las atletas que se han destacado en importantes escenarios, luego de varios años de preparación, constancia y disciplina.

En running, se correrá un trayecto de 6 KM al interior de la sede de Compensar Calle 220 “estamos emocionados por haber adecuado el espacio para esta práctica que está en auge y además genera beneficios como reducir el estrés, aumentar la motivación, fomenta la creatividad, mejora la salud mental y además, al hacerlo entre amigos y masivamente, promueve las relaciones sociales y fortalece espacios de bienestar integral de los asistentes”, explicó Carlos Calvete gerente de deportes de Compensar.

La tercera disciplina que trae el W Fitness Festival es el training, que se refiere al entrenamiento de fuerza con pesas, mancuernas y todo elemento que permita el desarrollo de masa muscular; igualmente gimnasia y acondicionamiento físico.

Según el listado del ranking de las principales tendencias fitness para el 2023, publicado por The American College of Sports Medicine (ACSM), esta no solo ocupa el segundo lugar entre las preferidas, sino que además empieza a ser relevante entre las mujeres. Para esta última actividad deportiva habrá categoría de parejas Rx, intermedio y escalado.

