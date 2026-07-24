Bogotá tendrá una nueva edición de Megalab, encuentro con iniciativas de las 20 localidades

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en alianza con la Corporación El Eje Creatividades Colaborativas, realizará una nueva sesión de Megalab el próximo sábado 25 de julio en la Plaza de los Artesanos. Foto: IDRD

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) realizará este sábado 25 de julio una nueva edición del Megalab de Recreolab, encuentro que reunirá en la Plaza de los Artesanos iniciativas comunitarias desarrolladas en barrios y veredas de las 20 localidades de Bogotá, a través de actividades relacionadas con la recreación, el deporte y la actividad física.

El evento será organizado por el IDRD en alianza con la Corporación El Eje Creatividades Colaborativas y servirá como espacio de encuentro para las iniciativas surgidas de Recreolab, estrategia que busca impulsar procesos de innovación en recreación, deporte y actividad física desde los territorios. La jornada incluirá actividades recreativas, deportivas y muestras de proyectos comunitarios.

Durante 2026, Recreolab ha desarrollado 13 laboratorios y 93 sesiones en las 20 localidades de Bogotá, según información entregada por el IDRD. Como resultado de este proceso se han impulsado 20 iniciativas comunitarias en barrios y veredas, con participación de ciudadanos y liderazgos locales vinculados a diferentes procesos recreativos y deportivos.

“Recreolab demuestra que la recreación, el deporte y la actividad física también son herramientas para construir comunidad, fortalecer la convivencia y transformar los territorios. Con el Megalab 2026 celebramos el trabajo de las personas que, desde sus barrios y veredas, le dan vida a nuevas formas de encuentro, participación y bienestar”, afirmó Daniel García Cañón, director general del IDRD.

La programación del Megalab incluirá circuitos de juego, estaciones recreodeportivas dirigidas por integrantes de las comunidades y muestras de las iniciativas desarrolladas durante los laboratorios. También habrá espacios dedicados a la memoria del proceso y actividades que combinarán prácticas recreativas tradicionales con propuestas construidas a partir de las experiencias de los participantes.

El encuentro también contará con la participación de líderes comunitarios que han hecho parte de Recreolab durante el año. Entre ellos está César Cuervo, de Kennedy, quien destacó el trabajo conjunto entre diferentes liderazgos de la localidad para desarrollar actividades deportivas, recreativas y relacionadas con el reconocimiento ambiental y la apropiación del territorio.

En La Candelaria, Doris Alicia Parra, integrante del grupo Al Son de las Candelarias y del Consejo Local de Deporte, Recreación y Actividad Física (DRAFE), resaltó el papel de estos procesos para conservar espacios destinados al juego y la recreación. Según explicó, estas actividades permiten promover encuentros entre personas de distintas generaciones. “No hay que dejar perder la posibilidad de construir iniciativas de juego. Es una forma de mantenernos activos y seguir encontrándonos como comunidad”, expresó.

La estrategia también ha incluido la participación de comunidades de las zonas rurales de Bogotá. Idaly Torres, líder comunitaria de Mochuelo Bajo, señaló que los espacios desarrollados por Recreolab “permiten que más personas conozcan que Bogotá también es rural y descubran el trabajo que hacemos como comunidad”

El Megalab de Recreolab se realizará el sábado 25 de julio en la Plaza de los Artesanos, donde participantes de las 20 localidades compartirán experiencias e iniciativas construidas durante 2026 en torno a la recreación, el deporte y la actividad física, con actividades centradas en el juego y el trabajo comunitario.

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