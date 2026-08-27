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Camila Osorio, ante una prueba de fuego en el US Open: enfrentará a la número uno del mundo

La colombiana hará su debut en el abierto de Estados Unidos contra la actual mejor jugadora del ranking ATP.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
27 de agosto de 2026 - 10:09 p. m.
María Camila Osorio en un partido del Abierto de Tenis en Monterrey, México.
María Camila Osorio en un partido del Abierto de Tenis en Monterrey, México.
Foto: EFE - MIGUELSIERRA
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El tenis colombiano tendrá una prueba de fuego en el US Open 2026. María Camila Osorio debutará contra Aryna Sabalenka, número uno del mundo, en uno de los partidos más importantes de su carrera. Además, la cucuteña tendrá por primera vez la oportunidad de competir en el Arthur Ashe Stadium, la cancha de tenis más grande del mundo.

Osorio llega a Nueva York ubicada en el puesto 33 del ranking WTA y con el objetivo de cerrar el año habiendo disputado los cuatro Grand Slam. Su temporada comenzó en el Abierto de Australia, donde fue eliminada en primera ronda por la estadounidense Ann Li. Posteriormente, tuvo una mejor actuación en Roland Garros y alcanzó la tercera ronda, mientras que en Wimbledon cayó contra Linda Nosková en un reñido encuentro. La checa terminó coronándose campeona del certamen.

Ahora, en el último Grand Slam de la temporada, la colombiana tendrá un exigente estreno ante Sabalenka. La bielorrusa buscará mantener su dominio en Nueva York y conquistar el torneo por tercer año consecutivo. Sin embargo, no atraviesa su mejor momento: perdió la final del Abierto de Australia, llegó hasta los cuartos de final en Roland Garros y fue eliminada en los octavos de Wimbledon.

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Osorio tiene por delante una oportunidad de oro: eliminar a la número uno del mundo. Además, Estados Unidos tiene un sabor especial para la colombiana. En 2019 la cucuteña se convirtió en la primera tenista colombiana en conquistar el título femenino junior del US Open.

Siete años después, Osorio querrá seguir escribiendo páginas memorables en el libro del abierto de Estados Unidos y buscar una victoria que siga posicionando su nombre en el tenis mundial.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Camila Osorio y Aryna Sabalenka en el US Open

  • Fecha: domingo 30 de agosto.
  • Horario: a definir
  • Fase: primera ronda del US Open
  • Estadio: Arthur Ashe Stadium

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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