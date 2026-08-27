Bayern Múnich vs. Stuttgart: fecha, hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Bundeslisga

Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich, vía X

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Luis Díaz inicia una nueva temporada en la Bundesliga con Bayern Múnich. El colombiano, una de las grandes figuras del conjunto bávaro durante la campaña pasada, buscará mantener su buen nivel y comenzar con pie derecho un nuevo curso.

Bayern dominó el campeonato anterior y terminó en lo más alto de la tabla con 89 puntos en 34 partidos, producto de 28 victorias, cinco empates y una sola derrota. Además, marcó 122 goles y recibió apenas 36. En esa producción ofensiva, Díaz tuvo una participación destacada al intervenir en 32 anotaciones, gracias a sus 15 goles y 17 asistencias.

En el debut liguero, el Bayern se enfrentará al Stuttgart, que también firmó una destacada campaña anterior al terminar en la cuarta posición con 62 puntos, resultado que le permitió clasificar a la fase de liga de la Champions League.

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Sin embargo, este no será el primer compromiso oficial de la temporada para el guajiro. Díaz ya sumó sus primeros minutos en la Supercopa de Alemania, en la que disputó casi todo el encuentro y fue sustituido en el tiempo de adición de la segunda mitad. Bayern Múnich se impuso 2-1 contra Borussia Dortmund y levantó el primer título del curso, con el que alcanzó su decimotercera Supercopa alemana.

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Bayern Múnich llega al inicio de la Bundesliga con una racha positiva en sus últimos compromisos. El conjunto bávaro ganó sus cuatro partidos amistosos de preparación: venció 2-1 a Jeju, 2-1 a Aston Villa, 3-1 a RB Leipzig y 4-2 a Heidenheim.

Además, el equipo dirigido por el Bayern inició la temporada oficial con un triunfo 2-1 sobre Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania, resultado con el que conquistó el primer título del curso.

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Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de Luis Díaz en la Bundesliga: Bayern Múnich vs. Stuttgart

Fecha: 28 de agosto de 2026

Estadio: Allianz Arena

Hora: 1:30 p. m. (hora de Colombia)

Transmisión: Exclusiva por Disney+ Premium

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