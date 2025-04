Camila Osorio se enfrenta a Tatjana Maria por la Copa Colsanitas

Tatjana Maria se enfrentará a la raqueta número uno de Colombia en los cuartos de final de la Copa Colsanitas Zurich por segundo año consecutivo. Foto: EFE - ROLEX DELA PENA

Tatjana Maria debutó en el circuito ITF en 2001, unos meses antes de que Maria Camila Osorio naciera. Ha jugado tenis desde los 4 años y, aunque ya tiene 37, cada vez que sale al campo sonríe como si fuera la primera vez que coge una raqueta, o la primera vez que ve un estadio lleno. Sus partidos son siempre difíciles. La mayoría de los más importantes que ha jugado han sido a tres set, pues tiene el extraño y escaso hábito de jamás rendirse.

Camila Osorio deberá jugar al máximo nivel si desea superar a la alemana. Será el tercer duelo que disputen, siendo, este, el segundo que juegan en tierra batida; ambos en la misma instancia y en la misma copa.

Este duelo por los cuartos de final de la Copa Colsanitas Zurich será estelar y, aunque Osorio goce del grato recuerdo de la victoria, producido por el último partido que jugaron hace apenas un año, no puede ni debe confiarse. Su rival está acostumbrada a jugar en aparente desventaja.

Eso sí, Tatjana, no es una extranjera más, tímida, que pasea por las calles de Bogotá como una forastera. La localía no le ayudará en esta ocasión a Osorio, ya que dos de los tres títulos que la alemana ha conseguido ganar en su carrera como tenista los ha cosechado en Colombia, y lo hizo, además, de forma consecutiva. Para ella jugar en Bogotá debe ser como jugar en su tierra natal Bad Saulgau.

La capital la adoptó tenísticamente en 2022, cuando se alzó con el título de la Copa Colsanitas por primera vez, y desde entonces no ha faltado a la cita. No significa que Osorio no vaya a contar con el apoyo casi absoluto de la tribuna, que seguro le brindarán un apoyo vivaz, con gritos desaforados y aplausos infinitos. Significa que Tatjana no se siente incómoda jugando en Colombia, no está sometida al peso titánico, asfixiante y nervioso que produce una tierra desconocida, pues como ya ha demostrado, su mejor tenis surge, de hecho, en este suelo. Que Colombia es su segunda casa, ya lo ha dejado claro Tatjana Maria con su desempeño en la cancha y en cada partido que afronta, pero enfrente tendrá a la mejor raqueta del país.

La jugadora que, en silencio, o más bien, con una sonrisa radiante, persigue su tercer título en Bogotá. Si Camila consigue defender su título este año, si supera a Tatjana y sigue superando cada partido con la misma templanza, estará un paso más cerca de los récords impuestos por Fabiola Zuluaga. De ganar este año la Copa, Osorio quedará a solo una corona de las 4 que consiguió Fabiola, y alcanzará las 20 victorias en el torneo que consiguió Catalina Castaño, la segunda colombiana con más victorias en la Copa Colsanitas, a solo 11 de las que consiguió Zuluaga.

Hora y dónde ver en vivo el juego de Camila Osorio en la Copa Colsanitas

El partido está previsto para empezar a las 12:00 del mediodía, si el cielo lo permite, en la cancha central del Club El Country. Quienes quieran verlo podrán hacerlo por DirecTV Sports y, puesto que los dos partidos que han disputado antes han llegado a los 3 sets, recomendamos que compren palomitas y apaguen el celular, porque será, sin duda, una larga y disputada batalla.

