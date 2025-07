Camila Osorio y Emiliana Arango dicen adiós a Wimbledon en su debut

Las dos tenistas colombianas se despidieron en primera ronda, dejando a Wimbledon sin representación colombiana en el cuadro principal femenino. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El paso de las tenistas colombianas por Wimbledon terminó antes de lo esperado. María Camila Osorio y Emiliana Arango cayeron en la primera ronda del Grand Slam londinense, dejando el cuadro principal femenino sin representación nacional.

Camila Osorio (57ª del ranking WTA) no pudo repetir la segunda ronda alcanzada el año pasado y fue superada con autoridad por la estadounidense Danielle Collins (54ª) por 6-3 y 6-2.

En la pista 4 del All England Club, Collins hizo pesar su potencia, especialmente en hierba, donde la colombiana no encontró respuestas. Aunque Osorio logró romper el servicio de Collins una vez en cada set, no fue suficiente: cedió el suyo dos veces en el primer parcial y tres más en el segundo. La estadounidense dispuso de oportunidades de quiebre en seis de los ocho turnos de saque de Osorio, un lastre que terminó sentenciando el partido en poco más de una hora.

Tras este triunfo, Collins, que nunca ha pasado de octavos en Wimbledon, enfrentará en segunda ronda a la eslovena Veronika Erjavec, número 171 del mundo, quien dio la sorpresa al eliminar a la ucraniana Marta Kostyuk.

Por su parte, Emiliana Arango (76) debutaba por primera vez en el cuadro final de Wimbledon después de intentarlo sin éxito en la fase previa durante cuatro ediciones. Su estreno terminó con derrota frente a la australiana Daria Kasatkina (16ª) por 7-5 y 6-3. Arango llegó a tener un quiebre de ventaja en el primer set, pero acabó cediendo cuatro veces su servicio ante una rival más experimentada sobre césped, a pesar de que Kasatkina no ganaba un partido desde Roland Garros.

Pese a estas eliminaciones en individuales, Camila Osorio seguirá en Londres para disputar el dobles femenino junto a la estadounidense Alycia Parks. En la rama masculina, tampoco hay colombianos en el cuadro principal de singles, aunque Nicolás Barrientos competirá en dobles haciendo pareja con el indio Rithvik Bollipalli.

Con estas derrotas, Wimbledon se queda por ahora sin presencia colombiana en individuales, en un torneo que sigue mostrando lo exigente que puede ser para los representantes del país.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador