Carlos Alcaraz sigue de capa caída y en mala racha: perdió en el Torneo de maestros

En su primera participación en el Masters ATP, Carlos Alcaraz espera pelear por el título, pero el número dos mundial, en un bache desde septiembre, perdió su entrada en liza contra Alexander Zverev 6-7 (3/7), 6-3, 6-4, el lunes en Turín (Italia).

En el segundo partido de la jornada, el ruso Daniil Medvedev dominó a su compatriota Andrey Rublev 6-4, 6-2.

Como en París hace dos semanas, Alcaraz pierde en el primer partido. Derrotado por el ruso Roman Safiullin, número 45 del mundo, durante el Masters 1000 parisino (6-3, 6-4), en esta ocasión fue superado por Zverev, dos veces vencedor del “torneo de Maestros” (2018, 2021) y número siete del mundo.

Los dos partidos guardan ligeras similitudes en su desarrollo: dominador al inicio del partido, el prodigio español se fue apagando poco a poco, incapaz de encontrar una solución el lunes contra el servicio de su adversario alemán (15 aces).

En rueda de prensa, descartó la idea de estar terminando la temporada agotado, después de haber disputado el lunes su 75º partido del año, y de encadenar varias molestias físicas en la espalda y el pie izquierdo.

“Este partido se ha jugado por pocos detalles, lo he perdido porque tiene uno de los servicios más potentes del circuito y no he podido aprovechar mi oportunidad cuando se presentaron ocasiones con varias bolas de break”, insistió.

Medvedev, sólido

“Me siento bien físicamente, no he jugado mucho en este final de temporada”, recordó el español que ha ganado seis títulos en 2023, incluido Wimbledon, el único torneo de Grand Slam que se le ha escapado a Novak Djokovic.

“Me habría gustado disputar estos Masters en una mejor forma, con mejores sensaciones”, reconoció al final.

Si bien este revés no acaba con sus ambiciones en el torneo, ‘Carlitos’ se ha quedado ahora sin margen de error, y se enfrentará el miércoles al ruso Andrey Rublev, número cinco del mundo, que cayó el lunes ante su amigo y compatriota Daniil Medvedev en dos sets.

Sólido en su servicio (10 aces), Medvedev salvó cuatro bolas de break y tuvo que esperar hasta su cuarta bola de set para cerrar el último y disputado juego de la primera manga.

Rublev, quien se mostró nervioso por momentos, no pudo resistir durante el segundo set, y Medvedev cerró el partido en poco más de una hora y media.

El martes, Novak Djokovic y Jannik Sinner, vencedores cada uno de su primer partido, se enfrentarán en la que podría ser la final del grupo verde.

El serbio apareció el lunes sobre la pista Pala Alpitour para recibir su trofeo de número uno mundial, que ha ganado por octava vez en su carrera y que se aseguró al derrotar al danés Holger Rune el domingo.

“Es ampliamente merecido”, destacó Alcaraz. “Lo que ha logrado esta temporada es increíble, tan solo ha perdido cinco partidos y, sin embargo, ha dicho que no es una de las mejores temporadas de su carrera, es una locura”, concluyó el español con admiración.

