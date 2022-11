Carolina Munévar: volver a vivir sobre la bicicleta

Diana Carolina Munévar. // Comité Paralímpico Colombiano Foto: Comité Paralímpico Colombiano

Con 27 años, la carrera deportiva de Carolina Munévar le ha devuelto en logros todo lo que ha tenido que luchar y a las adversidades a las que se ha tenido que enfrentar.

En abril de 2014, con solo 18 años, la deportista se encontraba entrenando en ruta cerca de Duitama, Boyacá, cuando un camión la embistió, sin que el conductor se percatara de que también estaba en la vía, y la arrastró por varios metros. Ni sus gritos ni las señas de la gente que presenció el hecho fueron suficientes para hacer que el vehículo se detuviera. Su bicicleta quedó destrozada y su vida se partió en dos, pero allí comenzó un capítulo que la ha coronado como la reina y gran figura del paraciclismo colombiano.

“Fue un reto grande cuando pasó todo lo del accidente. Es realmente volver a comenzar, volver a empezar, como volver a abrirme al mundo. Ya digamos desde otra perspectiva, con una discapacidad”, afirma a El Espectador Munévar.

Desde entonces su palmarés no ha parado de sumar medallas y logros. A nivel nacional ha reinado tanto en la pista como en la ruta en reiteradas oportunidades. En Copas del Mundo de ambas modalidades también se ha destacado como pocos deportistas colombianos lo han logrado, ganando tanto en el velódromo como en las carreteras del mundo en su categoría, la C2.

“Son dos modalidades diferentes, pero la ruta complementa a la pista y al revés. Cuando se dice bueno, vamos a correr ruta, no toca pista. Son trabajos específicos con buena cantidad de trabajos. Ya cuando es pista, pues son preparaciones más explosivas, trabajos de más resistencia”, cuenta la deportista sobre la facilidad que ha tenido para desenvolverse en ambas especialidades. La contrarreloj individual ha sido tal vez la modalidad que más la ha favorecido, llegando a ser campeona mundial en Ostende, Bélgica, en 2021.

En esa misma modalidad se colgó el bronce en este 2022, en la edición del Mundial que se disputó en Canadá. También en esa competencia ganó la medalla de plata en la ruta, cosechando dos de las cuatro que ha conseguido en este año.

Las otras las consiguió en Francia, en los Mundiales de Pista, en donde ganó dos bronces en la persecución individual C2 y en el ómnium. Fueron dos medallas hechas a pulso y que le costaron esfuerzo. En especial cuando su entrada en calor con el velódromo donde compitieron, en Saint-Quentin-en-Yvelines, no fue la ideal. “Me costó mucho el primer día hacer el entrenamiento, iba un poco nerviosa. Normalmente no soy así, tan nerviosa, pero allá sí me costó mucho subir a la pista”, asevera. Luego vino la primera medalla, en la persecución, donde le costó mantener el ritmo de las demás competidoras: “Esa clasificación fue muy exigente. Sabía que Suiza venía muy fuerte, también Australia. Cuando ya disputé la final, cambiamos la relación y fue correr con piernas, pero igual correr con mucha cabeza, porque al final sentía que ya no daba y dije no, esto lo voy a hacer por esos días, por el sacrificio de entrenamiento duro que he tenido que pasar, y así terminé la carrera”.

Será en este velódromo donde se disputen las competencias de los Juegos Paralímpicos de París 2024, a los que prácticamente tiene su presencia asegurada después de cerrar este año como segunda en el ranking mundial de su categoría (C2). Es una oportunidad más para Munévar de alargar su leyenda y seguirle diciendo a la Carolina que vivió el accidente que todo ha valido la pena.

“Me agradezco a mí misma y le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de vivir, por haberme dado la oportunidad de volverme a montar sobre la bicicleta y, sobre todo, de haber aprovechado la oportunidad que en su momento la vida me dio. Estoy feliz de estar donde estoy ahora, de haber logrado tantas cosas, no solamente en cuanto a títulos, sino también como persona, creo que a veces el deporte nos marca en muchos aspectos. Eso para mí ha sido el ciclismo, aprender”, afirma.

