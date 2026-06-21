¡Colombia, imparable! El país logró múltiples medallas en el Panamericano de Gimnasia

Ángel Barajas durante la final de gimnasia artística en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística FIG 2025 en Yakarta, Indonesia. Foto: EFE - MAST IRHAM

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La gimnasia artística colombiana sigue imparable en el Campeonato Panamericano Senior de Gimnasia Artística, que se disputa en Río de Janeiro, Brasil, del 17 al 21 de junio. La delegación nacional sigue ganando medallas y consolidando a varios de sus atletas como referentes del continente.

El gran protagonista de la jornada fue Ángel Barajas. En la prueba de barra fija, Barajas se colgó la medalla de oro con una espectacular puntuación de 15.233, reafirmando su lugar entre los mejores gimnastas del continente y sumando una nueva alegría para el deporte colombiano.

A este logro se suma una medalla de plata en suelo, donde alcanzó una calificación de 13.900, destacándose por una rutina que combinó potencia, precisión y elegancia. Además, completó su participación con una medalla de bronce en arzones, tras obtener 13.800 puntos, consolidándose como uno de los nombres propios del campeonato.

Otro de los grandes destacados es Samuel López, quien se coronó campeón panamericano juvenil en la prueba de arzones. López obtuvo la medalla de oro con una puntuación de 13.033, en una rutina que evidenció su talento, disciplina y excelencia técnica. Su actuación no solo le permitió subir a lo más alto del podio, sino también posicionarse como una inspiración para las nuevas generaciones de gimnastas en Colombia.

A su vez, Camilo Vera también aportó al medallero dorado de la delegación nacional al consagrarse campeón panamericano en salto masculino. Vera logró la medalla de oro con una puntuación de 13.866, mostrando potencia, control y una ejecución sólida que le permitió imponerse contra los mejores exponentes del continente.

El balance general para Colombia en este campeonato es altamente positivo. Más allá de las medallas, los resultados reflejan el crecimiento sostenido de la gimnasia artística en el país, así como el trabajo de formación que viene consolidándose en los últimos años. La combinación de experiencia, proyección y talento joven ha permitido que Colombia no solo compita, sino que también domine en varias pruebas.

Con estos resultados en Río de Janeiro, la gimnasia colombiana confirma que atraviesa un momento dorado y que tiene en sus atletas una generación capaz de seguir elevando el nombre del país en el escenario internacional.

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