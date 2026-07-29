Colombia pisa fuerte en Santo Domingo 2026: así va el medallero de los Centroamericanos

La delegación nacional vivió otra jornada destacada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con los títulos en patinaje, surf y tiro con arco. Foto: COC

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Colombia vivió una nueva jornada positiva en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a una actuación sobresaliente en el surf, el patinaje y a un nuevo aporte de la arquería. La gran figura del día fue Margarita Conde, quien se proclamó campeona del longboard femenino y cerró con broche de oro la participación nacional en esta disciplina. A su vez, el tiro con arco aportó tres nuevas preseas para mantener a la delegación colombiana en la pelea por los primeros puestos del medallero general.

Margarita Conde cumplió su objetivo y conquistó el oro

La surfista colombiana se quedó con el título del longboard femenino en las competencias disputadas en Playa Encuentro, Cabarete, en la provincia de Puerto Plata.

Conde inició su camino liderando el tercer grupo de la primera ronda del cuadro principal con un puntaje de 8.56, resultado que le permitió avanzar directamente a la siguiente fase. En la segunda ronda volvió a ocupar el primer lugar de su grupo con una calificación de 7.94, asegurando así su presencia en la tercera ronda.

En esa instancia derrotó a la puertorriqueña Emiliana Huminski con un acumulado de 13.83, producto de puntuaciones de 8.00 y 5.83, para instalarse en la final.

La definición también fue frente a una representante de Puerto Rico, Jazmine Dean, en un duelo muy equilibrado. Sin embargo, una ola valorada con 7.67, sumada a otra de 4.50, le permitió a la colombiana alcanzar un total de 12.17, suficiente para superar los 11.50 de su rival y quedarse con la medalla de oro.

Tras conquistar el título, la deportista recordó el camino recorrido desde la edición anterior de los Juegos. “Bueno, en la edición pasada de estos Juegos quedé en semifinales. Ahí me puse la meta de ser campeona centroamericana, porque existe esa posibilidad y sé que puedo estar ahí. Desde entonces me enfoqué en entrenar, descansar y disfrutar el proceso, porque, más allá de este deporte como profesión, soy una persona. Eso es lo que más me llena de alegría: poder vivir y compartir estos momentos”.

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Con esta victoria, Colombia cerró su participación en el surf, disciplina que se desarrolló durante cinco días en Santo Domingo 2026.

La arquería volvió a aportar tres medallas

El tiro con arco también dejó buenas noticias para la delegación nacional durante la jornada del miércoles.

En la modalidad individual de recurvo masculino, Jorge Enríquez avanzó con autoridad tras superar al guatemalteco Ángel Hernández y al dominicano Reynaldo Zorrilla. Posteriormente dejó en el camino al mexicano Francisco Padilla en cuartos de final y al cubano Hugo Franco en semifinales, ambos por marcador de 6-4. En la disputa por el oro cayó ante el mexicano Matías Grande, resultado que le permitió quedarse con la medalla de plata.

En la modalidad de equipo mixto, Ana María Rendón y Santiago Arcila derrotaron primero a Guatemala y luego a Cuba para instalarse en la final. Allí enfrentaron a la dupla mexicana conformada por Matías Grande y Alejandra Valencia, obteniendo la medalla de plata tras el 0-6 en el marcador global.

Por su parte, Ana María Rendón también alcanzó el podio en la prueba individual femenina. Después de superar a la puertorriqueña Alondra Rivera y vencer a la colombiana Tania Arias en cuartos de final, cayó en semifinales frente a la medallista olímpica Ana Paula Vázquez. En la disputa por el tercer lugar derrotó a la mexicana Ángela Ruíz con un global de 6-4, asegurando la medalla de bronce.

Con estos resultados, Colombia finalizó su participación en la arquería con un balance de ocho medallas: dos de oro, cuatro de plata y dos de bronce. Los títulos fueron conseguidos en arco compuesto por Sara López, en la prueba individual femenina, y por la dupla integrada por Sara López y Pablo Gómez en equipos mixtos.

El patinaje de velocidad también celebró dos oros para Colombia

La delegación nacional también tuvo una destacada actuación en el patinaje de velocidad, disciplina que entregó dos nuevas medallas de oro este martes.

En la prueba de vuelta al circuito femenina, Kollin Castro se quedó con el primer lugar tras registrar un tiempo de 33.531, superando a la salvadoreña Ivonne Nochez (34.078) y a la venezolana Wilmary Toro (34.954). Por su parte, Gabriela Rueda, quien había conseguido una medalla para Colombia en la jornada anterior, terminó en la cuarta posición con un registro de 35.040.

La alegría colombiana continuó en la vuelta al circuito masculino, donde Jhon Tascón conquistó la medalla de oro con un tiempo de 31.646. El podio lo completaron el venezolano Roberto García (31.714) y el salvadoreño Sebastián Ruiz (31.774), consolidando otra valiosa victoria para Colombia en el patinaje de velocidad.

Así va Colombia en el medallero

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